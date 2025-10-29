Giăng dây đưa lương thực cho hơn 100 người dân ở Huế bị cô lập trong lũ 29/10/2025 16:53

(PLO)- Nước lũ dâng cao gây chia cắt, lực lượng chức năng ở TP Huế đã giăng dây đưa lương thực cứu trợ cho hơn 100 người dân ở vùng cô lập.

Chiều 29-10, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1, TP Huế, xác nhận chính quyền địa phương vừa tổ chức hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm cho 26 hộ dân với 107 người tại thôn Ta Lo A Hố bị cô lập do mưa lớn.

Clip: Giăng dây hỗ trợ lương thực cho hơn 100 người dân ở Huế bị cô lập.

Lực lượng chức năng giăng dây chuyền lương thực cho người dân trong vùng cô lập.

Theo ông Hải, do mưa lớn trong những ngày qua, ngầm tràn dẫn vào thôn Vân Cú đã bị ngập sâu, khiến toàn bộ khu vực này bị chia cắt.

"Ngay trong chiều hôm nay, địa phương đã tạm thời hỗ trợ bà con 10 thùng mì tôm, 5 thùng sữa và 2 tạ gạo. Do nước ngập, anh em phải dùng cách giăng dây móc lương thực để đưa qua phía ngầm tràn tiếp tế cho người dân" - ông Hải thông tin.

Mưa lớn khiến nước trên các suối dâng cao, chảy xiết.

Về công tác ứng phó mưa lũ nói chung, ông Hải cho biết với một số khu vực khác trên địa bàn xã có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền đã tổ chức lực lượng di dời người dân đến nơi an toàn.