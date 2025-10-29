Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ 29/10/2025 12:23

(PLO)- Đã hơn 48 giờ đồng hồ trôi qua, người dân ở Đại nội Huế vẫn đang vật lộn trong nước lũ lịch sử.

Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Nhiều khu vực ở Huế vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại.

48 giờ vật lộn trong nước lũ

Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong Kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Đến sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn đang ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.

Nhiều tuyến đường trong Kinh thành Huế đang ngập sâu.

Đường vào cổng Đại nội Huế vẫn ngập trong nước.

Các đường đi trong Đại nội Huế đang ngập trong nước.

Nhiều tuyến đường tại Kinh thành Huế đang ngập sâu.

Nước rút đến đâu, người dân tất bật dọn dẹp đến đó.

Người dân vệ sinh các đồ dùng trong nhà khi nước rút.

Ông Nguyễn Duy Hồng (58 tuổi, bên phải) cho biết khoảng 8 giờ sáng 27-10, nước bắt đầu tràn lên đường và lên rất nhanh. Chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, nước đã tràn vào nhà ông khoảng 1 m.

"Tôi ở đây hàng chục năm, ngoài trận lũ năm 1999 thì đây là trận lũ nước lên rất nhanh và cao. Hiện, nước lũ rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn” – ông Hồng nói.

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Theo ghi nhận của PLO, tại khu vực phía Nam TP Huế, nước lũ trên các tuyến đường, công viên đã rút dần, để lại một lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân đang tranh thủ dọn dẹp với phương châm “lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

Nước rút, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc đi lại, không vớt củi, đánh bắt thủy sản tại các khu vực sông suối, ao hồ.

Một số tuyến đường trung tâm TP Huế nước đã rút dần.

Tuy nhiên, nhiều tuyến đường ở những khu vực thấp trũng vẫn còn ngập trong nước.

Nước rút để lại một lượng bùn đất lớn tại các tuyến đường, công viên.

Lực lượng chức năng dọn dẹp, đẩy bùn đất sau khi nước lũ rút.

Theo kinh nghiệm của người dân, nếu chậm trễ trong việc đẩy bùn đất, khi bùn khô lại việc vệ sinh sẽ rất khó khăn.