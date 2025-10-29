Người dân Đại nội Huế vật lộn trong nước lũ

NGUYỄN DO

(PLO)- Đã hơn 48 giờ đồng hồ trôi qua, người dân ở Đại nội Huế vẫn đang vật lộn trong nước lũ lịch sử.

Sáng 29-10, lũ trên các sông ở TP Huế đã bắt đầu rút dần, sông Hương vẫn trên báo động 3. Nhiều khu vực ở Huế vẫn còn ngập sâu, người dân phải dùng thuyền đi lại.

48 giờ vật lộn trong nước lũ

Tại khu vực bờ bắc sông Hương, phía trong Kinh thành Huế, nước lũ rút rất chậm. Đến sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường như Nhật Lệ, Xuân 68… vẫn đang ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại.

guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (24).jpg
Nhiều tuyến đường trong Kinh thành Huế đang ngập sâu.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (21).jpg
Đường vào cổng Đại nội Huế vẫn ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (3).jpg
Các đường đi trong Đại nội Huế đang ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (20).jpg
Nhiều tuyến đường tại Kinh thành Huế đang ngập sâu.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (19).jpg
Nước rút đến đâu, người dân tất bật dọn dẹp đến đó.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (17).jpg
Người dân vệ sinh các đồ dùng trong nhà khi nước rút.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (14).jpg
Ông Nguyễn Duy Hồng (58 tuổi, bên phải) cho biết khoảng 8 giờ sáng 27-10, nước bắt đầu tràn lên đường và lên rất nhanh. Chỉ khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, nước đã tràn vào nhà ông khoảng 1 m.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (12).jpg
"Tôi ở đây hàng chục năm, ngoài trận lũ năm 1999 thì đây là trận lũ nước lên rất nhanh và cao. Hiện, nước lũ rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân rất khó khăn” – ông Hồng nói.

Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó

Theo ghi nhận của PLO, tại khu vực phía Nam TP Huế, nước lũ trên các tuyến đường, công viên đã rút dần, để lại một lượng bùn đất rất lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân đang tranh thủ dọn dẹp với phương châm “lũ rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”.

Nước rút, lực lượng chức năng TP Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc đi lại, không vớt củi, đánh bắt thủy sản tại các khu vực sông suối, ao hồ.

mua-lu (2).jpg
Một số tuyến đường trung tâm TP Huế nước đã rút dần.
mua-lu (1).jpg
Tuy nhiên, nhiều tuyến đường ở những khu vực thấp trũng vẫn còn ngập trong nước.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (2).jpg
Nước rút để lại một lượng bùn đất lớn tại các tuyến đường, công viên.
lu-o-hue267.jpg
Lực lượng chức năng dọn dẹp, đẩy bùn đất sau khi nước lũ rút.
guoi-dan-thanh-noi-hue-vat-lon-trong-nuoc-lu (22).jpg
Theo kinh nghiệm của người dân, nếu chậm trễ trong việc đẩy bùn đất, khi bùn khô lại việc vệ sinh sẽ rất khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, đến sáng 29-10, lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao. Mực nước ghi nhận lúc 9 giờ sáng nay: Sông Hương ở mức 3,62 m (trên báo động 3 là 0,12 m), Sông Bồ ở mức 4,46 m (dưới báo động 3 là 0,04 m).

Về tình hình mưa, trong 4 giờ qua, nhiều nơi có mưa rất to, phổ biến 50-120 mm, một số nơi xấp xỉ 200mm như Thượng Nhật (204 mm), Hồng Trung (195 mm).

Dự báo từ sáng 29-10 đến sáng 31-10, khu vực đồng bằng tiếp tục có mưa 50-100 mm, vùng núi 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày đầu tháng 11, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp.

