Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân vùng lũ ở Huế 29/10/2025 11:02

Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến thăm, động viên các bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế vừa phải di chuyển khẩn cấp do lũ lụt.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về việc công tác di chuyển các người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế từ cơ sở 2 (số 30 Tô Hiến Thành) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ) trong thời điểm nước lũ dâng cao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên các bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương, lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế; đồng thời, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Các bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế được di chuyển từ cơ sở 2 (số 30 Tô Hiến Thành) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ) trong thời điểm nước lũ dâng cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương, ngành y tế phải tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh nội trú; duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không gián đoạn ngay cả trong điều kiện thiên tai.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần quan tâm đến chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế, nhất là khi nhiều y bác sĩ vừa làm nhiệm vụ cứu người bệnh, vừa có gia đình trong vùng ngập lụt.