Xuất hiện vết nứt dài 20 m bất thường trên tỉnh lộ ở Huế 28/10/2025 18:34

(PLO)- Tỉnh lộ 14B đi qua xã Long Quảng, TP Huế xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20 m sau nhiều ngày mưa lũ.

Tối 28-10, ông Nguyễn Anh, Chủ tịch UBND xã Long Quảng (TP Huế) cho biết mưa lớn đã gây sạt lở tại một số vị trí trên địa bàn.

Đáng chú ý, vào chiều cùng ngày, tại tuyến Tỉnh lộ 14B đã xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20 m.

Xuất hiện vết nứt 20 m trên Tỉnh lộ 14B sau nhiều ngày mưa lũ ở Huế.﻿

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây cảnh báo nguy hiểm.

Hiện các phương tiện vẫn có thể lưu thông bình thường, việc căng dây là để cảnh báo khi di chuyển nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại khu vực đường bị nứt.

Cùng ngày, Sở Xây dựng TP Huế cho biết mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng, khiến hệ thống giao thông trên địa bàn gần như tê liệt.

Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội tại TP Huế xuất hiện ngập sâu, gây tắc giao thông.