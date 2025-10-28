Từ nông thôn đến đô thị ở Huế trải qua trận lụt lịch sử chưa từng có

(PLO)- Nước lũ đang rút dần nhưng rất chậm, nhiều nơi ở Huế vẫn còn chìm trong biển nước.
Sáng 28-10, nhiều thành thị, nông thôn tại TP Huế vẫn đang ngập sâu trong nước. Nước lũ trên sông Hương, sông Bồ đang ở trên báo động 3.
Trước đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: “Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11-11-2007; ở Huế 977.6mm xảy ra ngày 3-11-1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2-11-1999. Như vậy là đã vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam”.
Theo ghi nhận của PV PLO, tại địa bàn các phường Phong Điền, Hương Trà và xã Đan Điền mưa đang thưa dần, nước lũ cũng bắt đầu rút. Người dân tranh thủ nước rút để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đi chợ mua lương thực thực phẩm.
Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP Huế, như tại phường Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu nước lũ vẫn còn dâng cao, gây ngập đường và nhiều khu dân cư. Nước lũ tại khu vực trung tâm có dấu hiệu rút dần, nhưng rất chậm.
Một số khu vực nước bắt đầu rút, nhưng rất chậm. Ảnh: N.DO