Từ nông thôn đến đô thị ở Huế trải qua trận lụt lịch sử chưa từng có 28/10/2025 11:11

(PLO)- Nước lũ đang rút dần nhưng rất chậm, nhiều nơi ở Huế vẫn còn chìm trong biển nước.

Sáng 28-10, nhiều thành thị, nông thôn tại TP Huế vẫn đang ngập sâu trong nước. Nước lũ trên sông Hương, sông Bồ đang ở trên báo động 3.

Trước đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: “Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11-11-2007; ở Huế 977.6mm xảy ra ngày 3-11-1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2-11-1999. Như vậy là đã vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam”.

Theo ghi nhận của PV PLO, tại địa bàn các phường Phong Điền, Hương Trà và xã Đan Điền mưa đang thưa dần, nước lũ cũng bắt đầu rút. Người dân tranh thủ nước rút để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đi chợ mua lương thực thực phẩm.

Đến sáng nay, nước trên sông Bồ đang ở mức báo động 3, dự báo trong trưa chiều nay sẽ giảm xuống dưới báo động 3. Ảnh: M.TRƯỜNG

Nhiều đoạn QL1A qua địa phận TP Huế vẫn còn ngập sâu, các xe gầm thấp đi lại rất khó khăn. Ảnh: M.TRƯỜNG

Người dân dùng ván chặn không cho dòng nước lũ chảy xiết vào nhà. Ảnh: M.TRƯỜNG

Một gia đình mang theo đồ đạc, bế con về ngôi nhà trong vùng ngập lũ xã Đan Điền. Ảnh: M.TRƯỜNG

Nhiều ngôi nhà thấp trũng ở xã Đan Điền đang ngập sâu. Ảnh: M.TRƯỜNG

Dân kéo bè đưa thức ăn về nhà ở xã Đan Điền. Ảnh: M.TRƯỜNG

Tranh thủ nước rút, người dân tiến hành sửa chữa ô tô. Ảnh: M.TRƯỜNG

Ông Trần Đình Hùng (65 tuổi, thôn xã Đan Điền) cho biết, để ứng phó với lũ thì gia đình đã chuẩn bị sẵn thuyền đề phòng nước lũ dâng cao sẽ lên thuyền, còn nếu nước lũ tiếp tục lên thì dùng búa đập tôn để trèo lên mái nhà tránh lũ.

Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP Huế, như tại phường Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu nước lũ vẫn còn dâng cao, gây ngập đường và nhiều khu dân cư. Nước lũ tại khu vực trung tâm có dấu hiệu rút dần, nhưng rất chậm.

Đường Nguyễn Huệ, trong sáng nay nước lũ vẫn còn dâng cao. Ảnh: N.DO

Đường Đống Đa - một trong những trục đường lớn trung tâm TP Huế﻿ đang ngập sâu. Ảnh: N.DO

Đường Nguyễn Khuyến ngập sâu hơn 1m. Ảnh: N.DO

Khu vực trước Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế cũng đang bị ngập sâu. Ảnh: N.DO

Một số khu vực nước bắt đầu rút, nhưng rất chậm. Ảnh: N.DO