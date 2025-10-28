Người dân Huế kêu cứu trong đêm lũ, công an, quân sự cùng các đội cứu hộ tức tốc có mặt 28/10/2025 07:13

(PLO)- Trước hàng loạt tiếng kêu cứu phát đi trong lũ, lực lượng Công an, Quân sự TP Huế cùng nhiều đội cứu hộ tình nguyện trắng đêm đến nơi cứu người.

Khuya 27 đến sáng 28-10, nước trên các sông lớn ở TP Huế vẫn duy trên ở mức cao trên báo động 3, nhiều khu vực đô thị và dân cư bị ngập sâu, nhiều người ở Huế phải kêu cứu.

Công an TP Huế đã tiếp cận, hỗ trợ người dân khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn; đưa nhiều người đau ốm, sản phụ...đến bệnh viện.

Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, nhiều người dân ở những khu vực xung yếu, nguy hiểm, cùng nhiều hoàn cảnh đau ốm, sản phụ... đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội và gọi đến tổng đài cứu hộ để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Quân sự, Công an TP Huế đã lập tức điều động phương tiện chuyên dụng, tiếp cận các điểm ngập sâu, đưa nhiều người dân từ nơi xung yếu đến các vị trí sơ tán an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời đưa nhiều người đau ốm, sản phụ đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn trong đêm.

Nhiều đội phản ứng nhanh, cứu hộ trong và ngoài TP Huế cũng đã dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ người dân suốt đêm.

Mỗi khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi thì các thành viên trong cứu hộ là Đội xe 0 đồng Huế cùng các trang thiết bị tức tốc đến hiện trường.

Trong đêm, đội đã đưa nhiều trường hợp là người bệnh, sản phụ đến bệnh viện một cách kịp thời và an toàn.

Đội xe 0 đồng Huế hỗ trợ một sản phụ đến bệnh viện.

Đội cứu hộ của anh Dũng Nguyễn Quân đến từ Nghệ An cùng nhiều đội cứu hộ của nhiều địa phương khác đã kịp thời đến Huế đã hỗ trợ nhiều người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đội cứu hộ của anh Dũng Nguyễn Quân từ Nghệ An đã đến Huế, tham gia hỗ trợ nhiều hoàn cảnh người già, neo đơn sơ tán đến nơi an toàn và hỗ trợ nhiều trường hợp đến bệnh viện.

Theo thống kê sơ bộ, đến sáng 28-10, mưa lũ đã gây ngập lụt tại địa bàn 32 xã, phường của Huế, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Các khu vực ngập nặng gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Lộc An, Hưng Lộc.

Mưa lũ cũng làm Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường.

Hiện các hồ chứa thủy lợi của Huế đã đạt 95% dung tích, tương đương 107/113 triệu m³.