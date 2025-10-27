Công an TP Huế giăng dây, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm trong đêm 27/10/2025 23:26

(PLO)- Công an TP Huế giăng dây, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Tối 27-10, nhiều nơi tại TP Huế nước lũ tiếp tục dâng cao, người dân ở khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng tiếp cận, sơ tán đến nơi an toàn.

Di chuyển bệnh nhân tại BV trung ương Huế lên cao tránh lũ.

Vì nước từ các sông chảy tràn vào khu dân cư, các tuyến đường rất xiết nên lực lượng Công an TP Huế phải giăng dây để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ và người dân.

Các đơn vị thuộc Công an TP Huế cũng đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp bác sỹ, nhân viên y tế, bảo vệ, người nhà người bệnh xuyên đêm đưa các bệnh nhân nặng và trang thiết bị y tế lên tầng cao để điều trị.

Bệnh viện Trung ương Huế nằm ở vị trí khá cao và rất ít khi ngập nhưng lần này cũng đã bị nước lũ uy hiếp.