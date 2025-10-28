Xót xa cảnh gia đình đưa quan tài người thân lên xe tải đi tránh lũ 28/10/2025 14:37

(PLO)- Một gia đình tại TP Huế vội vã đưa quan tài người thân lên xe tải di chuyển giữa biển nước để đi tránh lũ.

Ngày 28-10, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh xúc động về một đám tang trong mưa lũ tại phường Kim Long, TP Huế. Một gia đình phải gấp rút đưa quan tài người thân lên xe tải để di dời đến nơi cao ráo do nước lũ dâng quá nhanh.

Gia đình đưa quan tài người thân lên xe tải đi tránh lũ.

Theo bà NTN (63 tuổi, ngụ phường Kim Long), khi gia đình đang lo hậu sự cho cha chồng bà thì nước từ sông Hương bất ngờ tràn vào, dâng cao hơn một mét chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, gia đình phải mượn xe tải của hàng xóm để chở quan tài đi nơi khác.

Trước tình huống khẩn cấp, hàng xóm, lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ gia đình bà N khẩn trương đưa quan tài lên xe tải.

Quan tài sau đó được di chuyển ra khu vực cao hơn ở đường Lê Duẩn, đặt tạm trên xe, phủ bạt che mưa.

Đến trưa 28-10, lũ trên sông Hương và sông Bồ- thuộc hệ thống sông chính của TP Huế, đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức rất cao, gây ngập lụt diện rộng.

Theo dự báo, đến sáng 29-10, trên địa bàn TP Huế vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to, với tổng lượng mưa phổ biến 250- 500 mm.