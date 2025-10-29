Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Thạch Hãn 29/10/2025 20:32

(PLO)- Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị sau gần hai ngày tìm kiếm.

Tối 29-10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trước đó trên sông Thạch Hãn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm người đàn ông mất tích. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng công an, bộ đội triển khai tìm kiếm trên sông Thạch Hãn thì phát hiện thi thể ông Trịnh Đình Thiệp (57 tuổi) cách vị trí mất tích khoảng 800 m.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Sông Thạch Hãn đang có mực nước lũ ở mức báo động 2. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Như PLO đã thông tin, lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm ông Trịnh Đình Thiệp tối 27-10, sau khi ông này dùng thuyền nan đi vớt củi trên sông Thạch Hãn nhưng không về. Nghi vấn ông Thiệp bị lũ cuốn trôi, nhiều lực lượng phối hợp tìm kiếm.