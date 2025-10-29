Công an kêu gọi tìm kiếm người đàn ông nghi bị lũ cuốn trôi 29/10/2025 10:39

(PLO)- Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông nghi bị lũ cuốn trôi trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị.

Sáng 29-10, ông Trần Thiện Nhân, Chủ tịch UBND xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông mất tích nghi bị lũ cuốn trôi trên sông Thạch Hãn tối 27-10.

Theo ông Nhân, hiện mực nước trên sông Thạch Hãn đang ở mức báo động 2 nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Các lực lượng công an, bộ đội đóng quân trên địa bàn đang tăng cường người, nỗ lực tìm kiếm nhanh nhất có thể.

Nước lũ trên sông Thạch Hãn đang ở mức báo động 2, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cùng thời điểm, Thượng tá Nguyễn Hữu Phương, Trưởng Công an xã Ái Tử, phát thông báo tìm kiếm người gửi đến các đơn vị công an địa phương khác để phối hợp tìm kiếm.

Bước đầu, Công an xã Ái Tử xác định: khoảng 21 giờ ngày 27-10, ông Trịnh Đình Thiệp (57 tuổi) dùng thuyền nan đi vớt củi trên sông Thạch Hãn nhưng đến nay chưa trở về. Lực lượng chức năng nghi ông Thiệp bị lũ cuốn trôi nên tổ chức tìm kiếm.

Công an xã phát thông báo tìm người mất tích.

Đặc điểm nhận dạng là người cao khoảng 1 m 70, mặc áo thun màu xanh, quần đùi, mặc áo mưa màu xanh bên ngoài.

Công an xã Ái Tử đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhân dân nếu phát hiện thông tin nhận dạng như trên thì liên hệ về Công an xã Ái Tử để phối hợp xử lý.