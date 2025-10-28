Người đàn ông ở Quảng Trị mất tích khi đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn 28/10/2025 15:02

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm ông Thiệp, hiện đang mất tích sau khi rời nhà đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.

Ngày 28-10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có một người mất tích sau khi đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn.

Người mất tích là ông Trịnh Đình Thiệp (57 tuổi, ngụ tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Mực nước sông Thạch Hãn tại cầu An Mô sáng 28-10. Ảnh: H.L

Thông tin ban đầu, từ khoảng 21 giờ, ngày 27-10, ông Thiệp chèo một chiếc thuyền nhỏ đi vớt gỗ tạp trên sông Thạch Hãn, đến trưa 28-10 ông vẫn chưa về nhà và không liên lạc được.

Chính quyền xã Ái Tử cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ông Thiệp nhưng chưa có kết quả.

Những ngày qua, trên địa tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to khiến mực nước trên các sông Bến Hải, Kiến Giang, Hiếu, Ô Lâu dâng cao. Trong đó, mực nước tại sông Thạch Hãn (tại Thạch Hãn) đang ở trên mức báo động II.

Tính đến trưa 28-10, tại Quảng Trị vẫn còn hàng chục điểm bị ngập lụt chia cắt cục bộ và 137 hộ với 385 người dân tại các xã Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy phải di dời đến nơi tránh trú an toàn.