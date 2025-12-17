Tài xế không bằng lái chở hàng chục hành khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 17/12/2025 13:42

(PLO)- CSGT tạm giữ xe khách khi chủ xe giao cho người không có bằng lái chở hàng chục hành khách lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 17-12, Đội CSGT số 6, phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an xác nhận vừa lập biên bản tạm giữ xe khách trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phơi bày sự coi thường tính mạng hành khách đến mức đáng báo động của cả tài xế lẫn chủ xe.

CSGT kiểm tra xe khách.

Cụ thể, rạng sáng 14-12, tại km133+820, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT số 6 đã ra tín hiệu dừng kiểm tra chiếc xe khách 37H-003.11 do ông NHT (47 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển. Những gì lực lượng chức năng phát hiện sau đó đã khiến dư luận phải tá hỏa vì mức độ liều lĩnh của những người trong cuộc.

Dù đang điều khiển xe khách cùng sinh mạng của hàng chục con người trên xe, ông NHT lại không hề có giấy phép lái xe. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến cao tốc vốn có tốc độ lưu thông rất cao. Với sai phạm này, tài xế đối mặt với mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng.

Chưa dừng lại, chiếc xe khách này còn bị phát hiện chạy không đúng hành trình vận tải quy định, đây là hành vi cố tình trục lợi bất chấp các quy tắc quản lý vận tải.

CSGT xác định sự liều lĩnh của tài xế bắt nguồn từ sự tiếp tay của chủ phương tiện khi chủ xe đã cố tình giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Hình phạt cho sự liều lĩnh này là mức phạt tiền lên tới 56 - 60 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe còn bị xử phạt thêm từ 6 - 8 triệu đồng và tước phù hiệu từ 1 - 3 tháng do vi phạm nội dung niêm yết trên xe theo qui định.

Cộng dồn các hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt mà tài xế và chủ xe phải nộp lên đến gần 90 triệu đồng, một cái giá quá đắt cho sự liều lĩnh và coi thường pháp luật.

Đội CSGT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, chính thức tạm giữ xe khách 7 ngày để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.