Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải bị ngập sâu trên quốc lộ ở Quảng Trị 28/10/2025 13:29

(PLO)-Công an xã Mỹ Thủy cùng người dân vừa kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong xe tải chở hàng đông lạnh khi đi qua đoạn đường ngập sâu trên tuyến Quốc lộ 49C.

Ngày 28-10, Công an xã Mỹ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị, cho biết các cán bộ chiến sĩ công an xã này vừa kịp thời giải cứu hai người bị mắc kẹt trong xe tải giữa nước lũ và đưa đến nơi trú tránh an toàn.

Công an xã Mỹ Thủy tiếp cận, giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải trên Quốc lộ 49C. Ảnh: CAMT

Vào khoảng 3 giờ cùng ngày, xe tải mang BKS 18H-019.47 khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 49C (đoạn qua thôn Đông Dương, xã Mỹ Thuỷ) đi TP Huế thì bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường bị ngập sâu. Thời điểm này, trên xe tải có hai người và hải sản đông lạnh ở sau thùng xe.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ để đưa hai người mắc kẹt trên xe tải đến nơi an toàn.

Đồng thời, Công an xã Mỹ Thủy cũng đã phối hợp với người dân sử dụng phương tiện hỗ trợ để di chuyển số hàng hóa trên xe, cũng như đưa chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước.

Trước đó, một số đoạn trên tuyến quốc lộ 49C bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng xã Mỹ Thủy đã đưa ra cảnh giới, phân luồng để tránh tình trạng người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.