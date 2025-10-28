Ông bà tất tưởi bế 6 đứa cháu ngoại lên gác trốn lũ 28/10/2025 14:00

(PLO)- Vì biết mùa lũ sẽ tới nên hai ông bà đã chuẩn bị và làm sẵn gác mái để đề phòng bất trắc.

Bên dưới dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy xiết nhưng bên trên căn gác xép nằm cạnh bờ sông Ô Lâu (phường Phong Điền, TP Huế) có một gia đình nhỏ đang cùng nhau ấm áp ăn bữa cơm trưa nóng hổi.

Những đứa nhỏ đứng từ gác mái nhìn xuống dòng lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thấy người lạ đến, những em nhỏ liền thò đầu ra từ ô cửa gác mái để trông ngóng sau thời gian dài tránh lũ.

Các cháu đang bưng tô cơm vừa xúc vừa ăn, ông ngoại Nguyễn Thành (66 tuổi) chia sẻ, hôm trước có mưa rất lớn, ông bà tính toán đưa con cháu lên cao để đảm bảo an toàn.

Cơm trắng cùng trứng gà là món ngon mà các em được ăn trong những ngày mưa lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Thành cho biết, hai đứa con gái của ông sinh được sáu đứa cháu ngoại. Đứa con gái đi làm ở TP Đà Nẵng thì vì mưa to, gió lớn, ngập đường nên không thể về.

“Mẹ nó không về được nên ông bà lo cho các cháu hết, mưa bão hay lũ gì cũng lo được. Cứ cơm trắng với trứng gà đẻ mà ăn cho ấm bụng”, ông Thành nói.

Ông Thành luôn để ý đến các cháu trước những nguy hiểm từ dòng nước lũ dưới chân.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Vừa xúc cơm đút cho từng đứa nhỏ, bà ngoại mấy đứa nhỏ (vợ ông Thành) kể thêm, các cháu đều là cháu ngoại, đứa thì 2 tuổi, đứa thì 4 tuổi, đặc biệt nhất là có 2 cháu sinh đôi.

Bố mẹ nó đi làm xa nên gửi các cháu cho ông bà chăm sóc, giờ mưa lũ phải trốn lên gác để đảm bảo an toàn.

Vợ ông Thành tranh thủ đút cơm cho hai cháu sinh đôi, chỉ mới 2 tuổi. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Nhà tôi chuẩn bị sẵn gạo, nước sạch, trứng gà đẻ để nấu ăn trên này luôn. Quần áo, chăn màn cũng có đầy đủ. Nấu bếp gas mà hết thì nấu luôn bếp củi; cơ bản là đủ cả. Mai mà hết thức ăn thì phải lấy thuyền chèo ra ngoài đi mua về cho các cháu. Chứ trứng gà cũng hết rồi”, bà ngoại kể.

Vì đây là vùng trũng thấp, nằm sát bờ sông nên nhiều căn nhà đã bị ngập đến mái. Nhiều hộ dân cũng đã được đi sơ tán trước đó.

Có vẻ vì hoàn cảnh nên các cháu đều rất hiểu chuyện khi lên gác mái để ở. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Với kinh nghiệm sống với lũ bao năm qua, người dân nơi đây cũng chủ động được trước những thách thức khi lũ tràn về. Bởi dưới những tấm gác xép này là những chiếc thuyền nhỏ, dùng để đi lại và di dời người, tài sản đến nơi cao ráo khi cần.

“Gác này tôi đưa các cháu lên đây trú ẩn. Nếu đêm nay mà ngập tiếp cao hơn thì lấy thuyền đưa các cháu lên cao. Nghèo thì nghèo nhưng phải đảm bảo cho các cháu luôn được ấm và no bụng”, ông Thành khẳng định.

Gác mái tuy hơi lộn xộn nhưng là nơi an toàn nhất cho 6 cháu nhỏ cùng ông bà.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Vợ chồng ông Thành cũng gửi gắm đến các con bị mắc mưa lũ ở thành phố không về được cứ yên tâm ở lại cho an toàn, khi nào hết lũ thì về với các cháu. Ở nhà ông bà vẫn xoay sở để lo cho 6 đứa cháu ngoại có cơm ăn, áo mặc trong những ngày tới.

Vợ ông Thành chèo thuyền đi lấy gạo về nấu cơm cho các cháu nhỏ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cách nhà ông Thành không xa, anh Võ Thắng (31 tuổi) có nhà trực diện sông Ô Lâu bị ngập nặng gần đến mái phải di dời đến nơi an toàn. Sau một đêm, nước lũ rút dần anh cùng vợ và con trở về nhà trên chiếc thuyền nhỏ.

Dù nước vẫn đang ngập hơn 1 m nhưng vợ chồng anh vẫn quay về ngủ trên tấm gác làm bằng gỗ trong căn nhà cấp 4.

Anh Thắng cho biết, gia đình vừa đi sơ tán về vì nước lũ dâng cao, khiến căn nhà ngập gần như hoàn toàn. Sau khi thấy mưa ngớt, nước sông giảm nên cả gia đình quyết định về sinh sống tạm trên gác mái chờ nước rút hết.

Vợ chồng anh Thắng cùng con nhỏ trốn lên gác để tránh lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Vợ chồng em đưa con về đây ngủ và làm cái bếp củi nhỏ trên thuyền luôn. Cần nấu gói mì tôm thì bật lửa lên đun nước là xong. Chờ ít hôm nước hết hẳn rồi mới tính tiếp được”, anh Thắng nói.

Vợ chồng anh Thắng cũng mong muốn được nhà nước quan tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm trong thời gian đến để chống chọi qua cơn lũ lần này.