Thủ tướng: Dùng mọi biện pháp, kể cả trực thăng để tiếp tế lương thực, nước sạch cho người dân bị chia cắt do lũ 29/10/2025 21:45

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch cho người dân, nhất là tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt, sạt lở.

Văn phòng Chính phủ vừa có kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Thông báo kết luận nêu rõ từ ngày 22 đến 28-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục.

Đặc biệt, tại hầu hết các nơi của TP Huế, tổng lượng mưa khoảng 800-1.500 mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340mm, mưa tới hơn 4,3 m nước trong 1 tuần. Chỉ trong ngày 27-10, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã tới 1.740mm - đây là giá trị mưa lịch sử chưa từng thấy trong một ngày), cùng với thủy triều cao, đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố.

Cụ thể, Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, mức lũ đã bằng và vượt so với năm 2020 gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.

Đại nội Huế vẫn ngập trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo dự báo, từ nay đến hết 30-10 còn tiếp tục có mưa, nguy cơ rất lớn đối với khu vực này sau những ngày mưa lớn kéo dài là sạt lở đất, lũ quét. Do vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, hộ neo đơn, khó khăn. Thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với Nhân dân; hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương...

Cùng đó, tiếp tục tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; cần phải làm kiên quyết, triệt để, không để người dân bị ảnh hưởng tác động tiêu cực của sự cố thiên tai.

“Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Các địa phương rà soát nếu cần hỗ trợ gạo, lương khô... thì địa phương chủ động xử lý và đề xuất, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng xử lý xuất cấp ngay theo thẩm quyền” – Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt, sạt lở. Trường hợp có nơi nào khó tiếp cận thì đề nghị lực lượng quân đội triển khai các phương tiện phù hợp trong đó có trực thăng.

Thủ tướng cho biết trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho TP Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Ông cũng nhấn mạnh việc khắc phục để cung cấp điện, sóng viễn thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường lớp cho học sinh trở lại trường, y tế để đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Hỗ trợ ngay 350 tỉ đồng cho 3 địa phương

Các trưởng ngành, lãnh đạo địa phương được giao chỉ đạo các cơ quan có liên quan, bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác thiệt hại sau mưa lũ; tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét…

Bộ Tài chính được giao tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định kinh phí hỗ trợ TP Huế 150 tỉ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỉ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỉ đồng để khắc phục ngay hậu quả thiên tai.

Ông yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin chính xác sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất;

Thủ tướng giao Bộ Y tế hỗ trợ, cung cấp hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, khử trùng, thuốc men, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh; tăng cường nhân lực vào khu vực này để hỗ trợ các địa phương khám, chữa bệnh cho người dân.