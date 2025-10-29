Đà Nẵng tạm dừng khởi công 5 trường nội trú để lo ứng phó mưa lũ 29/10/2025 18:10

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng tạm dừng khởi công 5 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã miền núi để tập trung ứng phó mưa lũ.

Ngày 29-10, UBND TP Đà Nẵng công bố tạm dừng các hoạt động chuẩn bị lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp để tập trung phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

TP Đà Nẵng đang phải hứng chịu mưa lũ nghiêm trọng. Ảnh minh họa: TẤN VIỆT

UBND TP Đà Nẵng giao các địa phương liên quan tập trung toàn bộ nhân vật lực, phối hợp chặt chẽ thực hiện biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về giao thông và tính mạng của người dân, học sinh tại khu vực dự án; bảo vệ mặt bằng, công trình và tài sản của Nhà nước theo quy định.

Theo lịch công tác trước đó, UBND TP Đà Nẵng dự kiến tổ chức lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp trong hai ngày 1 và 2-11. Năm ngôi trường sẽ được xây ở 5 xã miền núi A Vương, Hùng Sơn, La Êê, La Dêê và Đắc Pring.

Như PLO đã thông tin, chiều 16-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang (TP Đà Nẵng).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang. Ảnh: THANH NHẬT

Dự án có tổng kinh phí dự kiến là 262 tỉ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch 7,16 ha.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, TP cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường vào hoạt động phục vụ con em địa phương.

Theo ông Ấn, đây là một trong 6 ngôi trường nội trú cho 6 xã biên giới. Tổng mức đầu tư 6 ngôi trường khoảng 1.500 tỉ đồng.