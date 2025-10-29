Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào Đà Nẵng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ 29/10/2025 13:41

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ đã vào Đà Nẵng để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng cho rằng cần phải thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai.

Trưa 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với TP Đà Nẵng về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với TP Đà Nẵng. Ảnh: DNRT

6 người chết, 4 người mất tích

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25-10 đến nay, trên địa bàn TP xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm. Đã có hơn 66.000 căn nhà bị ngập.

Toàn TP hiện có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng. Các địa phương đã sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Nhìn chung, công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ này đã góp phần giảm lũ cho hạ du; đã sử dụng tối đa dung tích phòng lũ tại các hồ chứa thủy điện để vận hành giảm lũ.

Đến nay, tại Đà Nẵng có sáu người chết, bốn người mất tích, 11 người bị thương. Đã có 13 căn nhà bị sập, 44 căn nhà hư hỏng. 1.880 m đường giao thông bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá với khối lượng 62.845 m3.

Tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông bị sạt lở bờ biển dài 3.450 m; xâm thực từ 25 – 30 m. Tại xã Xuân Phú bị vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20 m, uy hiếp khoảng 48 hộ dân và 175 nhân khẩu.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt theo mô hình chính quyền hai cấp.

Các phương án ứng phó được xây dựng chi tiết, tính toán theo từng cụm dân cư. Cụ thể đã đảm bảo liên tục từ khâu di chuyển, bố trí nơi ở tạm thời, cung ứng lương thực, thực phẩm đến việc ổn định đời sống dân sinh.

Toàn TP Đà Nẵng hiện có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Đầu tư hàng loạt khu tái định cư cho miền núi

Ông Trần Nam Hưng cho hay, Đà Nẵng đã lập kế hoạch dài hạn, di chuyển dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Dự kiến có 19 - 21 khu vực sẽ được bố trí tái định cư mới, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 - 2.000 tỉ đồng.

Tại bờ biển Hội An bị sạt lở khoảng 5 km, TP đang theo dõi và đề xuất các giải pháp bảo vệ. Các tuyến giao thông miền núi trọng điểm sẽ được đánh giá nguy cơ sạt lở để triển khai biện pháp phòng chống bền vững, đảm bảo an toàn lâu dài.

Ông Hưng khẳng định, Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và hạ tầng sau lũ. Đồng thời nâng cao khả năng thích nghi của người dân với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho các đợt mưa lũ trong tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục đảm bảo lương thực cho người dân. Sau khi nước rút, các địa phương chủ động phun khử khuẩn và xử lý môi trường.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy ứng phó với thiên tai khi thiên nhiên đang thay đổi, theo hướng chủ động, thích ứng.

Hàng năm phải luôn duy trì lực lượng và phương tiện ứng phó. Xây dựng năng lực hạ tầng đủ mạnh để chống chịu thiên tai, tính toán để dù có lũ thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, không bị xáo trộn.

Phó Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, khảo sát các khu vực trọng điểm như Hội An, bờ biển bị xâm thực và 28 xã miền núi.

Việc khảo sát, đánh giá phải kết hợp giữa các bộ ngành và viện nghiên cứu để xây dựng mô hình ứng phó dài hạn. Trong đó bao gồm thủy lợi, giao thông miền núi và bờ biển, xác định nơi có thể cải tạo hoặc cần tránh theo quy luật tự nhiên.