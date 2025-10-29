Điện lực Đà Nẵng đang nỗ lực tìm giải pháp cấp điện lại cho khu vực Phước Sơn 29/10/2025 09:43

(PLO)- Lưới điện khu vực Phước Sơn bị hư hỏng nặng, Công ty điện lực Đà Nẵng đang tìm mọi cách để khắc phục sự cố, sớm khôi phục lại lưới điện.

Trong những ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng mưa, lũ lớn gây sạt lở đất khu vực miền núi, ngập úng khu vực đồng bằng làm ảnh hưởng đến công tác vận hành cấp điện.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Đà Nẵng, các Đội Quản lý điện khu vực đã chủ động làm việc với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương triển khai thực hiện sa thải gần 3.500 trạm biến áp (TBA) phụ tải để đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

Riêng khu vực Trà My sạt lở đất gây ngã đổ, hư hỏng gần 15 cột trung, hạ áp. Đặc biệt khu vực Phước Sơn sạt lở đất tại xã Phước Hiệp vào đầu giờ chiều ngày 28/10 đã gây ngã đổ một vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B (cột 33) và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn.

Sự việc trên đã gây mất điện toàn bộ các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn (cũ) từ 14 giờ 00 ngày 28-10.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn – thủy điện ĐăkMi 4 và vị trí đồi bị sạt lở do mưa lũ.

Hiện nay, đường dây 110kV độc đạo cấp điện cho TBA 110kV Phước Sơn và đường dây 22kV dự phòng nối lưới cấp điện khu vực Phước Sơn bị hư hỏng nặng.

Trong khi đó, các tuyến đường giao thông để công nhân ngành điện tiếp cận hiện trường các vị trí cột điện bị ngã đổ này bị chia cắt. Lực lượng an ninh địa phương chưa cho lưu thông, kể cả đi qua các đồi đất cũng có nguy cơ tiếp tục sạt lở không đảm bảo an toàn cho con người.

Trước tình hình mưa lớn trên khu vực Phước Sơn còn tiếp diễn và sự cố cả hai đường dây cấp điện cho địa bàn các xã vùng cao này. Lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử cán bộ phòng an toàn, phòng kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng nghiên cứu chọn phương án tối ưu, an toàn nhất tiếp cận hiện trường vị trí trụ sạt lở. Để sớm triển khai khắc phục thiệt hại, cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn ngay sau khi hết mưa.

Lãnh đạo các phòng an toàn, phòng kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng bàn phương án khắc phục sự cố cột 110kV và đường dây 22kV cấp điện khu vực vùng cao Phước Sơn.﻿



Để sớm có phương án di chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị lên hiện trường, ông Võ Anh Hùng - Phó Giám đốc Công ty điện lực Đà Nẵng đã báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình mất điện khu vực Phước Sơn trong những ngày tới.

Đồng thời, kiến nghị TP có phương án ưu tiên thông tuyến đường giao thông hỗ trợ phương tiện tiếp cận được hiện trường vị trí cột bị ngã đổ trong thời gian sớm nhất. Để khắc phục nhanh thiệt hại, cấp điện trở lại nhằm ổn định đời sống của nhân dân khu vực Phước Sơn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận sự nỗ lực của Công ty Điện lực Đà Nẵng và cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương tích cực hỗ trợ ngành điện sớm khắc phục cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B và đường dây 22kV tại khu vực xã Phước Hiệp. Để cấp điện trở lại cho nhân dân khu vực vùng cao Phước Sơn trong thời gian sớm nhất.