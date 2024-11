Điện lực Đà Nẵng: Hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão 04/11/2024 15:30

(PLO)- Trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhiều vụ việc chạm chập điện xảy ra gần đây với nguyên nhân do dây dẫn va quệt vào cây cối, mái tôn, xà sắt… Điện lực đã chủ động phát hiện, hỗ trợ người dân xử lý, đảm bảo an toàn. Cùng đó, người dân cần nâng cao ý thức về sử dụng điện an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp không may bị chạm chập rất nguy hiểm.

Ông Trương Công Cường (tổ 20, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa qua, tiền điện của gia đình tăng đột ngột nên ông gọi báo và nhờ phía Điện lực kiểm tra. “Gia đình tôi cũng khó khăn nên dây dẫn kéo từ trụ về nhà dùng đã lâu năm mà chưa có tiền thay mới, may sao Điện lực Hải Châu có chương trình tri ân khách hàng nên đã thay dây miễn phí cho gia đình tôi. Các chú thợ điện còn hướng dẫn tôi cách quản lý sản lượng các thiết bị điện, cài đặt app EVNCPC CSKH để theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày” – ông Cường chia sẻ.

Vừa qua, nhà thờ tộc Bùi Đức (thôn La Bông, xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) do không có người coi sóc thường xuyên nên khi xảy ra chạm chập, khách hàng không hay biết. Anh Phan Công Huy – Công nhân Tổ Điện kế (Điện lực Cẩm Lệ, PC Đà Nẵng) cho biết, phía Điện lực phát hiện sản lượng tăng nên chủ động liên hệ khách hàng.

Qua làm việc với khách hàng, thợ điện kiểm tra tổng thể đã phát hiện đường dây chạm vào mái tôn nhà thờ, thợ điện đã xử lý đảm bảo an toàn, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

“Dây điện của nhà thờ dùng đã lâu, khi phát hiện chạm chập thì tăng từ 50 - 60 chữ (kWh) mỗi ngày, may nhờ các chú thợ điện phát hiện sớm nên hạn chế thiệt hại. Sau khi sửa chữa giúp, phía Điện lực còn tư vấn cặn kẽ, phát tờ rơi, hướng dẫn chúng tôi phải cẩn thận hơn” – ông Do nói.

Tương tự, hộ khách hàng Trần Dũng (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cũng bị chạm chập điện do dây dẫn cọ xát vào mái tôn. Khi Điện lực Cẩm Lệ phát hiện và thông báo thì gia đình mới “hú hồn”. Gia đình ông đã thay hết dây dẫn từ trụ vào nhà.

“Điện lực cũng hướng dẫn chúng tôi về an toàn điện, các kiến thức rất phù hợp với thực tế sử dụng điện. Trong quá trình sử dụng điện cần phải có kiến thức và cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Các anh thợ điện hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng, tôi đánh giá dịch vụ của ngành Điện ngày càng tốt, rất hài lòng” – ông Dũng chia sẻ.

Công nhân Điện lực Cẩm Lệ, PC Đà Nẵng hướng dẫn an toàn điện cho người dân.

Để đảm bảo an toàn điện, PC Đà Nẵng khuyến nghị khách hàng nên kiểm tra, sửa chữa những khiếm khuyết của hệ thống điện trước mùa mưa bão; không để dây dẫn điện rò rỉ ra mái tôn, nhà cửa, cây cối, hàng rào; không lắp đặt thiết bị điện tại nơi có nguy cơ ngập nước hoặc ẩm ướt; trong nhà nên lắp đặt các thiết bị đóng, cắt chống rò chất lượng cao.

Đặc biệt, tuyệt đối không trú tránh dưới cột điện, gần công trình điện khi trời mưa, giông sét; không chạm vào dây chằng, dây nối đất, thùng công tơ và các kết cấu khác. Khi người dân phát hiện dây điện đứt, cây ngã đổ vào đường dây, trạm điện, móng cột sạt lở…, không cho người, vật nuôi lại gần và báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền, công an địa phương biết. Đồng thời, không di chuyển trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước; không buộc gia súc và thuyền bè vào cột điện.

Người dân cũng cần lưu ý cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà khi bị mưa ngập các tủ điện, ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng phòng An toàn, PC Đà Nẵng cho biết Công ty cũng đã phối hợp với các phường, xã trên địa bàn thành phố để tuyên truyền an toàn điện cho người dân; tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng, biển quảng cáo có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, các khu vực xung yếu, các vị trí có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, các điểm có dây công tơ của các hộ dân kéo chằng chịt, không đảm bảo an toàn để xử lý kịp thời. Nếu xảy ra lụt bão gây ảnh hưởng đến hệ thống điện, Công ty sẽ tổ chức rà soát tất cả điều kiện an toàn điện trong khu vực; thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân biết rõ thông tin; chỉ thực hiện đóng điện khi biết chắc chắn đường dây, công trình điện đã được kiểm tra, xử lý an toàn, đảm bảo không để xảy ra tai nạn điện trong nhân dân.