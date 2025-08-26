Công ty Điện lực Đà Nẵng sẵn sàng việc cấp điện an toàn trong dịp Lễ 2-9 26/08/2025 09:28

(PLO)- Nhằm đảm bảo cấp điện ổn định dịp Lễ 2-9, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng phương án và bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

PC Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định liên tục cho khách hàng trong dịp Lễ 2-9

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều chương trình, lễ hội hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Với địa bàn thành phố mới có diện tích rộng sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, ngay từ đầu tháng 8-2025, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục, tin cậy phục vụ các hoạt động văn hóa, chính trị - xã hội diễn ra trong dịp Lễ.

Sau sáp nhập, Công ty Điện lực Đà Nẵng quản lý một hệ thống điện với quy mô lớn, với hệ thống lưới điện trung hạ áp trải dài qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Công ty xác định đây cũng là dịp lễ Quốc khánh đầu tiên với nhiều thách thức mới.

Dự kiến nguồn và phụ tải trong ngày Lễ của thành phố Đà Nẵng mới có công suất cực đại khoảng 1003 MW, sản lượng khoảng 22,58 triệu kWh. Với mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, hiệu quả phục vụ người dân trên toàn thành phố. Công ty sẽ không thực hiện các công tác gây ngừng, giảm cung cấp điện từ 00h00 ngày 30-8 đến 24h00 ngày 2-9, ngoại trừ các công tác xử lý sự cố và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Thay dây đường dây trung áp 22kV đảm bảo cung cấp điện Lễ Quốc Khánh.

Trong thời gian trước lễ, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phát quang, kiểm tra ngày/đêm lưới điện kết hợp kiểm tra camera nhiệt, tầm soát PD online, vệ sinh cách điện.

Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị lập phương án bố trí nhân lực trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện thiết bị dự phòng để nhanh chóng xử lý khắc phục nếu xảy ra sự cố. Các phòng ban phối hợp với các Đội, Xí nghiệp tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành, nguồn cấp, ắc-quy dự phòng của các thiết bị tại các TBA 110kV và trên đường dây trung áp. Đảm bảo tín hiệu kết nối về hai Trung tâm điều khiển đặt tại cơ sở 1 và cơ sở 2.

Các đơn vị trực thuộc cũng đã tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện trung hạ áp, kịp thời làm việc với các chủ công trình xây dựng gần đường dây để ngăn ngừa sự cố do vi phạm hành lang tuyến. Tích cực tuyên truyền công tác PCCC đến nhân dân. Khuyến cáo không thả diều gần đường dây mang điện, không bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây...

Để chủ động các phương án đảm bảo cấp điện phục vụ các sự kiện diễn ra trong dịp lễ. Các Đội Quản lý điện trên địa bàn thành phố đã làm việc với chính quyền địa phương, nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức. Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra hệ thống điện nội bộ, máy phát dự phòng của khách hàng sẵn sàng trong trường hợp có sự cố bất khả kháng xảy ra.

Được biết, dịp Lễ Quốc khánh 2-9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách như: Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn; chương trình chiếu phim miễn phí kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Rạp Lê Độ; các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII và các hoạt động bên lề khác… hứa hẹn thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là phố cổ Hội An và các khu vực ven biển.