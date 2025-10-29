Bản tin trưa 29-10: Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, kéo dài đến đêm 30-10; Quảng Ngãi xảy ra các điểm sạt lở lớn, chia cắt nhiều nơi 29/10/2025 12:56

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nổi bật: Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn; Sau tiếng nổ lớn, nhân viên y tế hô hoán bỏ chạy, đất vùi một góc trạm y tế xã; Gia Lai: Kích hoạt phương án ứng phó nguy cơ sạt lở, ngập lụt;…

Bản tin trưa 29-10: Huế và Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn, kéo dài đến đêm 30-10; Quảng Ngãi xảy ra các điểm sạt lở lớn, chia cắt nhiều nơi

Sáng 29-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ miền Trung.

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, từ ngày 22 đến 28-10, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai.

Theo đó, không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ TP Huế - TP Đà Nẵng, sau là dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió nên đã gây mưa đặc biệt lớn, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng.