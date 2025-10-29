Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân vùng lũ Đà Nẵng 29/10/2025 16:50

Chiều 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị cô lập trong vùng lũ phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu. Mực nước trên các sông vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào khu vực ngập sâu tại phường Điện Bàn Đông. Ảnh: VGP

Đến nay TP Đà Nẵng có hơn 66.000 căn nhà bị ngập, 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường ngập nặng. Công tác sơ tán dân được triển khai khẩn trương, đến nay đã có 4.835 hộ với 15.886 người được sơ tán đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng tặng quà cho người dân bị cô lập do lũ. Ảnh: VGP

Tại phường Điện Bàn Đông, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm các điểm bị ngập vẫn tiếp cận được; nhất là lương thực, thực phẩm, phương tiện vận chuyển luôn sẵn sàng.

Phường Điện Bàn Đông đang ngập sâu, hiện mưa vẫn rất lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Các phương án phối hợp, thông tin liên lạc phải được duy trì liên tục, để mọi tình huống có thể ứng phó kịp thời.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra khu vực bờ biển Hội An bị sạt lở.