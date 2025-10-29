Lũ cuốn đứt mố cầu Ca Da ở Đà Nẵng, thêm 4 căn nhà bị đất đá vùi lấp 29/10/2025 15:52

Ngày 29-10, nước lũ trên sông Trường dâng cao, xói lở làm đứt hoàn toàn mố cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C, thuộc địa bàn xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), khiến giao thông trên tuyến huyết mạch nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị chia cắt.

Lũ cuốn đứt hoàn toàn mố cầu Ca Da. Ảnh: DNRT

Trước đó, cầu Ca Da xuất hiện hố sâu tại đường dẫn vào cầu do lũ khoét âm mố, khiến một xe máy rơi xuống, may mắn người không bị thương. Sở Xây dựng Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị quản lý căng dây cấm đường.

Chiều cùng ngày, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng), cho hay vừa xảy ra vụ sạt lở đất tại thôn 3 vùi lấp hoàn toàn bốn căn nhà. Một người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến trạm y tế xã cứu chữa.

Đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn bốn căn nhà tại xã Trà Giáp. Ảnh: PN

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, sông Trường, sông Nước Oa đoạn chảy qua hai xã Trà My, Trà Tân dâng cao, chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư.

Trong đó, tại thôn Tân Hiệp, nước dâng làm tám hộ gia đình với hơn 40 nhân khẩu không kịp sơ tán, bị cô lập nhiều giờ liền.

Quân đội sử dụng thiết bị bay không người lái tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. Ảnh: HT

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã vận chuyển hơn 30 thùng mỳ tôm, lương khô, nước uống hỗ trợ các hộ bị cô lập. Tuy nhiên, nước lũ chảy xiết, cuốn theo nhiều bụi cây, rác từ trên núi dồn về khiến cho khả năng dùng xuồng nhôm, xuồng máy sẽ mất an toàn.

Đơn vị đã đề xuất với địa phương, đề nghị doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ thiết bị bay không người lái đưa hàng cứu trợ đến người dân.