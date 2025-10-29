Thủ tướng: 'Đây là đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở khu vực miền Trung' 29/10/2025 10:52

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có.

7 giờ sáng 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại điểm cầu TP Huế; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về ứng phó mưa lũ lịch sử ở miền Trung. Ảnh: VGP

Đợt mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi có lượng mưa kỷ lục

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là một đợt mưa lũ đặc biệt lớn khu vực miền Trung, nhiều nơi có lượng mưa lớn kỷ lục, chưa từng có.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương.

Tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Bảo đảm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Thủ tướng nêu rõ các địa phương rà soát, nếu cần phải hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho TP Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 4, lực lượng công an tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, cano… cho công tác phòng chống thiên tai... Song song đó, các bộ, ngành liên quan khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo các bộ, ngành dự cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách.

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu thống kê, đánh giá chính xác, đầy đủ thiệt hại sau mưa lũ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

"Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỉ đồng hỗ trợ TP Huế, 100 tỉ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỉ đồng cho Quảng Trị. Đồng thời, xử lý các kiến nghị đối với hàng hóa dự trữ quốc gia..." - Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo dõi những khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu trong đó Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m³ và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m³ cho hạ du. Đã sơ tán trên 7.000 hộ với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Nhận định tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, ông Thắng cho biết Bộ sẽ tập trung thông tin sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất. Đồng thời yêu cầu các địa phương cần huy động lực lượng, đặc biệt là lực lượng vũ trang, rà soát các khu vực đang ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở. Kiên quyết di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Tiếp cận những nơi ngập sâu chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từ điểm cầu TP Huế. Ảnh: VGP

Từ điểm cầu TP Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP Huế rất lớn, với 32/40 xã, phường nhưng hiện nước lũ ở đây đã rút khá nhanh nên địa phương tiếp tục theo dõi các vùng cao, các khu vực dễ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở.

Phó Thủ tướng nói việc di dời dân từ trước vẫn được duy trì đến hết ngày 31-10. Các hoạt động khác, như giao thông và vệ sinh môi trường, cũng đã được chỉ đạo cụ thể để triển khai trong và sau lũ.

Hiện, TP Huế đã huy động tàu, xuồng cứu hộ cùng các phương tiện quân sự để phục vụ các vùng ngập sâu. Quân khu 4 đang hỗ trợ trực tiếp, trong khi Quân khu 5 duy trì sẵn sàng, đảm bảo thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" tại các đơn vị quân đội và địa phương.

Trong sáng nay, đoàn công tác của Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra một số địa phương, thăm hỏi và đánh giá tình hình các tuyến giao thông, và tiếp tục kiểm tra tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đà Nẵng.