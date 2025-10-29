Sông Trà Bồng ở Quảng Ngãi đã đạt đỉnh lũ 1999 và đang tiếp tục dâng cao 29/10/2025 09:50

(PLO)– Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999 và 2013.

Sáng 29-10, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết mực nước trên các sông trong địa bàn đang lên rất nhanh.

Nước dâng cao tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

“Hiện có nhiều nhà dân ngập sâu, có nơi nước vào đến tầng 1, thậm chí quá nửa mái. Nhiều tài sản ở thị trấn Di Lăng cũ bị cuốn trôi do không kịp di dời. Giao thông vào trung tâm thị trấn hiện đã bị chia cắt hoàn toàn”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Khu vực thị trấn Di Lăng cũ bị ngập sâu.

Chính quyền huyện Sơn Hà đã huy động lực lượng ứng cứu, di dời khẩn cấp người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại xã Phước Giang, nước lên nhanh rất nhanh, hiện trụ sở UBND xã bị ngập trên 1 m, các vùng lân cận còn ngập sâu hơn.

Nước đang lên nhanh tại xã Phước Giang.

Video: Nước ngập ở sông Phước Giang.

Tại huyện Bình Sơn, lúc 9 giờ 20 sáng cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng đã vượt báo động 3 và bằng với đỉnh lũ lịch sử năm 1999, đồng thời tiếp tục có xu hướng dâng cao.

Trên sông Trà Khúc, nước đã vượt mức báo động 3.

Các sông lớn khác như Trà Khúc, Trà Câu, Phước Giang cũng đều đã vượt báo động 3.

Tại Sơn Tây Hạ, tuyến đường DH83 đoạn qua thôn Tà Vinh – tuyến huyết mạch nối xã Sơn Màu đi Sơn Tinh bị sạt lở, cuốn trôi hơn 10 m đường, chia cắt hoàn toàn giao thông.

Tuyến đường DH 83 bị sạt lở hư hỏng, giao thông tê liệt.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), lượng mưa đo được trên địa bàn dao động từ 310 mm đến 930 mm.

Tại trung tâm TP Quảng Ngãi (cũ), nhiều tuyến đường như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng ngập sâu từ 0,4 đến 0,8 m, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.