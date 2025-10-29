Cán bộ Quảng Ngãi thành 'anh nuôi’ lo bữa ăn cho dân rời làng tránh sạt lở 29/10/2025 08:42

(PLO)- Những người dân phải rời làng để tránh nguy cơ sạt lở được chính cán bộ xã lo từng bữa cơm.

Những ngày mưa lớn dồn dập, khi người dân xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi phải rời làng tránh sạt lở, chính những cán bộ xã lại trở thành “anh nuôi” nấu cơm cho bà con.

Cán bộ xã Ba Động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều tối 28-10, mưa vẫn nặng hạt trên vùng núi xã Ba Động. Trong gian bếp tại điểm tránh trú, khói củi bay nghi ngút, tiếng dao thớt, tiếng nói cười vang lên giữa những gương mặt sạm nắng. Những “anh nuôi” chính là các cán bộ xã.

Tại khu tập trung, cán bộ xã tất bật chuẩn bị cơm cho người dân.

“Trời mưa suốt, đường trơn, nhiều hộ dân đã rời làng từ đêm qua. Thấy bà con co ro, ăn tạm gói mì mà thương lắm. Xã quyết định trích ngân sách mua thực phẩm, anh em tự tay nấu cho dân bữa cơm nóng”, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, chia sẻ.

Trước đó, chiều 27-10, sau khi khảo sát khu vực núi Gò Ui, chính quyền xã đánh giá nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 83 hộ dân với 263 nhân khẩu.

Trong vài giờ, toàn bộ người dân được vận động rời làng đến các điểm tạm trú an toàn như Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, Trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ) và Trường mầm non Ba Thành.

Mỗi người mỗi công việc, các cán bộ xã vừa di dời dân, vừa trở thành "anh nuôi" lo chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ngủ cho dân.

Ở nơi sơ tán, những bữa cơm đầu tiên giữa mưa gió được nhóm lên từ tình thương và tinh thần sẻ chia.

Cán bộ xã chia nhau mỗi người một việc. Người xắn quần lội lụt ra chợ mua rau, mua thịt. Người xắn tay nhóm bếp giữa trời mưa. Người xách nước sạch, người chuẩn bị chỗ ngủ cho dân làm không khí thêm chộn rộn.

“Mỗi người mỗi việc, không ai ngại cực. Chỉ mong bà con ấm bụng, vững lòng”, chị Trần Thị Nương (cán bộ xã) miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo rau nóng hổi trên bếp.

Không khí tất bật trong gian bếp dã chiến.

Những bàn tay quen với giấy tờ, nay cầm dao, nhóm lửa, rửa rau vùi đầu trong gian bếp để nấu cho bà con ăn.

“Thấy bà con ăn ngon lành chúng tôi vui lắm”, anh Võ Thanh Hải cười.

Nồi cơm trắng, nồi canh nóng, đĩa thịt kho giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người cán bộ miền núi dành cho dân mình.

Ngoài việc chăm lo bữa ăn, xã còn bố trí lực lượng túc trực ngày đêm dưới chân núi Gò Ui để theo dõi diễn biến địa chất. Đồng thời cử người “rà qua rà lại” khu làng giữ gìn tài sản cho dân.

“Bà con yên tâm tránh trú, chúng tôi ở lại canh chừng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản”, ông Sinh nói.

Bữa cơm đặc biệt trong vùng sạt lở.

Mưa vẫn chưa dứt, con đường về làng còn xa, nhưng nơi tạm trú của 83 hộ dân hôm nay đã bớt lạnh.

Giữa gian bếp ấm, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt những cán bộ xã, ai nấy đều mệt nhưng nụ cười luôn nở trên môi.

“Bão lũ đến, ai cũng lo, nhưng khi thấy cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng nấu với dân, chúng tôi thấy yên tâm lắm”, một người dân làng Gò Ui nói, rồi quay sang tiếp thêm củi vào bếp.