Quảng Ngãi: 5 thôn bị cô lập sau vụ đồi sạt lở kinh hoàng 28/10/2025 16:36

(PLO)- Sau vụ sạt lở quả đồi, 5 thôn đã bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền đang tìm cách tiếp cận nhanh nhất có thể.

Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra vào 1 giờ sáng nay (28-10) tại xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) khiến năm thôn, với 430 hộ dân (1.700 người) bị cô lập hoàn toàn.

Ngọn đồi nơi xảy ra vụ sạt lở.

Chiều cùng ngày, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho biết chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận khu vực bị chia cắt để hỗ trợ người dân.

Hàng ngàn khối đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi dập nhiều ha hoa màu của người dân.

Theo thông tin ban đầu, đất đá từ đỉnh đồi bất ngờ sạt xuống lúc khoảng 1 giờ sáng, tạo tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực. Vụ sạt lở khiến tuyến đường qua thôn Ngọc Nang bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng.

“Chúng tôi đã liên lạc được với người trong năm thôn, nhưng đường đi hiện bị vùi lấp dài hơn 2 km, rất khó tiếp cận. Xã đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men để cung cấp khi có thể tiếp cận được”, ông Hòa nói.

Tại khu vực Ngọc Nang, nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng do mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 11 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời giăng dây, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân qua lại khu vực có nguy cơ sụt trượt.

Đường vào năm thôn thuộc xã Ngọc Linh bị chia cắt do vụ sạt lở.

Hàng ngàn khối đất đá tràn xuống đã cuốn trôi nhiều diện tích cà phê, mắc ca, lúa nước, chuồng trại, gây thiệt hại lớn về nông sản và cơ sở hạ tầng.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, xã Ngọc Linh đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, kêu gọi người dân chủ động đảm bảo an toàn, không di chuyển đến vùng nguy cơ và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạn nạn.