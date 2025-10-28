Sạt lở trong đêm ở Quảng Ngãi: Đất đá vùi lấp 3,5 ha hoa màu, nứt gãy đường giao thông 28/10/2025 11:17

(PLO)- Rạng sáng 28-10, hàng ngàn khối đất đá từ ngọn đồi cao ở xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi đã đổ xuống làm nứt gãy đường giao thông, vùi lấp nhiều ha hoa màu của người dân, .

Sáng 28-10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nhiều đến hoa màu và cơ sở hạ tầng.

Theo thông tin, khoảng 1 giờ sáng 28-10, ngọn đồi cao, độ dốc trên 40% thuộc địa bàn xã bất ngờ đổ sập, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên 5 thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng. Lượng đất đá khổng lồ đổ xuống đã làm gãy một đoạn đường bê tông và cống; vùi lấp 3,5 ha cà phê và lúa của người dân đang canh tác bên dưới.