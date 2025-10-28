Mưa và lũ đặc biệt lớn ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 28/10/2025 07:04

(PLO)- Trong 24 giờ qua, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rất to, nhiều nơi lượng mưa vượt ngưỡng cực đoan; lũ đặc biệt lớn ở Huế, Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ đang ở mức rất cao.

Trên sông Hương (TP Huế), lũ đã đạt đỉnh 5,05 m (lúc 20 giờ ngày 27-10), vượt báo động 3 tới 1,55 m và đang xuống. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) hiện dao động ở mức đỉnh; trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang giảm dần.

Trong 24 giờ qua, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa rất to, nhiều nơi lượng mưa vượt ngưỡng cực đoan: Bạch Mã (Huế): 994,2 mm. Hồ Trung Lộc (Đà Nẵng): 473,4 mm. Ba Điền (Quảng Ngãi): 442,2 mm

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh trên báo động 3 khoảng 1,2 m rồi xuống; sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh 5,3 m (trên báo động 3 khoảng 1,3 m), sau đó dao động ở mức cao.

Lũ trên sông Hương và sông Bồ tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức báo động 3; sông Trà Khúc giảm chậm, ở dưới báo động 2 khoảng 0,7 m.

Từ 12–24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục hạ dần, song mực nước vẫn ở mức cao nguy hiểm. Cảnh báo ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng và ngập cục bộ ở Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

+ Từ sáng 28 đến đêm 29-10, khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 500 mm.

TP Huế và TP Đà Nẵng: 200–400 mm, có nơi vượt 600 mm. Khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị: 80–150 mm, có nơi trên 300 mm.

Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng 20–40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.