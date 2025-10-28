Sạt lở trong đêm ở Quảng Ngãi, hàng nghìn khối đất đá làm gãy đường 28/10/2025 10:50

(PLO)- 1 giờ ngày 28-10, sạt lở làm hàng ngàn khối đất đá từ ngọn đồi cao, độ dốc trên 40% đổ xuống đường, vùi lấp nhiều ha hoa màu của người dân.

Sáng 28-10, ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nhiều đến hoa màu và cơ sở hạ tầng.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 28-10, ngọn đồi cao, độ dốc trên 40% thuộc địa bàn xã bất ngờ đổ sập, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên năm thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng, kéo dài nhiều km ở xã Ngọc Linh.

Lượng đất đá khổng lồ đổ xuống đã làm gãy một đoạn đường bê tông và cống; vùi lấp 3,5ha cà phê và lúa của người dân đang canh tác bên dưới.

Theo ông Hoà, năm thôn nói trên hiện có 430 hộ dân/1.700 nhân sinh sống. Rất may vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng và cách khu dân cư khoảng 1km, nên không gây thiệt hại về người. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng nghìn mét khối. Điểm bị sạt lở có tổng chiều dài khoảng 3km theo dòng suối nhỏ.

Lượng đất đá khổng lồ đổ xuống vùi lấp hoa màu, làm gãy đường bê tông.

Ông Hòa cho biết hiện địa bàn xã Ngọc Linh vẫn đang có mưa rất to. Do đó, công tác khắc phục điểm sạt lở trên chưa thể triển khai được. “Các lực lượng đang tiếp tục theo dõi diễn biến để kịp thời có phương án di dời người dân khi có nguy cơ”, ông Hòa thông tin.

Điểm sạt lở làm gãy ngang đường bê tông.

Hiện, UBND xã Ngọc Linh đang thống kê tình hình thiệt hại và chỉ đạo cho các thôn, lên phương án di dời người dân tại các điểm có khả năng bị sạt lở đến nơi an toàn.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng túc trực hai đầu, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm không cho người dân qua lại. Bên cạnh đó, chính quyền đã gửi thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 27 và 28-10 để đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.

Cũng tại xã Ngọc Linh, do ảnh hưởng mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra mặt đường, một số đoạn bị nứt gãy mặt bê tông, xói lở hầm ếch.

Nhiều vị trí sạt tạo hàm ếch, nước chảy xiết.

Tại Tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hiện người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng vác xe qua lại.

Trước tình hình này, UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành khắc phục ngay những điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông tuyến đường.

Cùng với đó, lên kịch bản ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”, an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, huy động mọi lực lượng túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống kịp thời.