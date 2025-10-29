Sau tiếng nổ lớn, nhân viên y tế hô hoán bỏ chạy, đất vùi một góc trạm y tế xã 29/10/2025 08:25

(PLO)- Đến sáng 29-10, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn gây vùi lấp, chia cắt nhiều nơi.

Sáng 29-10, ông Hồ Ngọc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại trạm y tế Trà Xinh.

Theo ông Văn, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhiều khối đất đã từ trên núi đổ ào xuống khu vực trạm y tế, cuốn đi toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong trạm y tế có một nhân viên đang trực, người này đã kịp bỏ chạy.

Sạt lở vùi lấp nhà xe của trạm y tế.

Tại hiện trường, đất đá từ vụ sạt lở tràn ra khuôn viên trạm y tế Trà Xinh. Toàn bộ nhà xe, mái che đã bị kéo sập, hư hỏng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

"Nhân viên y tế đang trực nghe tiếng nổ lớn đã nhanh chóng gọi người đến đưa khỏi trạm y tế, ngay khi rời đi thì sạt lở xảy ra” - ông cho biết.

Trong đêm, sạt lở tiếp tục xảy ra tại các tuyến đường tỉnh lộ 622B, 626 và đường vào các thôn thuộc xã Tây Trà Bồng gây chia cắt, ách tắc.

Sạt lở trên tỉnh lộ dẫn vào xã Tây Trà Bồng gây chia cắt.

. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết trên địa bàn đã xảy ra ngập sâu, chia cắt nhiều nơi. Tại UBND xã, nước ngập đã trên 1 m. Các vùng lân cận có mức độ ngập sâu hơn.

Nước lũ lên nhanh tại xã Hành Phước.

Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.

Ngập cục bộ tại tuyến đường Phan Bội Châu.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310 mm đến 930 mm.