Lũ ở Đà Nẵng đã vượt đỉnh lũ năm 1964, hơn 76.000 căn nhà bị ngập 30/10/2025 08:50

(PLO)- Mực nước lũ ở Đà Nẵng đã vượt đỉnh lũ năm 1964, làm gây ngập hơn 76.000 căn nhà.

Sáng 30-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho hay lũ làm ngập hơn 76.000 căn nhà trên địa bàn TP; 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng.

Mưa lũ vẫn đang hoành hành tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Các địa phương đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ với 15.886 người ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; được bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Đến nay, mưa lũ tại Đà Nẵng đã làm bảy người chết; trong đó có bốn người chết trực tiếp do thiên tai, ba người chết gián tiếp do thiên tai cần xác minh. Ngoài ra còn có bốn người mất tích, 21 người bị thương; 50 căn nhà bị sập, 94 căn nhà hư hỏng.

Nhiều nơi ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu. Ảnh: THANH NHẬT

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 29-10 đến 1 giờ ngày 30-10 vùng đồng bằng phổ biến 80 – 180 mm, vùng núi phổ biến 100 – 250 mm; có nơi cao hơn như Trà Tập 302,8 mm, Xuân Bình 398 mm.

Trong ngày và đêm 30-10, mưa lớn trên địa bàn Đà Nẵng suy giảm, chỉ còn có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Nhiều đường giao thông chưa thể đi lại. Ảnh: THANH NHẬT

Hiện nay, mực nước trên thượng lưu và trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đang xuống chậm, hạ lưu đang lên; sông Tam Kỳ đang lên.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên thượng lưu sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông đạt đỉnh và xuống chậm; sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm.

Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,65 – 5,70 m, trên báo động 3 từ 1,65 - 1,70 m, ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964; tại Hội An đạt 3,45 – 3,50 m, trên báo động 3 từ 1,45 – 1,50 m, ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964.

Nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu. Ảnh: THANH NHẬT

Sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 3,4 m, trên báo động 3 khoảng 0,9 m; sông Tam Kỳ ở mức trên báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn xuống ở mức trên báo động 3; sông Tam Kỳ xuống ở mức trên báo động 2.

Từ chiều 25-10 đến nay, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng vượt 1.000 mm. Tại Trà Giáp 1.752,6 mm, Phước Chánh 1.558,2 mm, Phước Thành 1.517,8 mm, khu tái định cư Tắk Pát, xã Trà Leng 1.503 mm, Phước Hiệp 1.459,6mm...

