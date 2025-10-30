1 công ty ở Đà Nẵng ủng hộ đồng bào đang hứng chịu lũ lụt 5 tỉ đồng 30/10/2025 01:52

(PLO)- Trước việc người dân đang chống chọi với mưa lũ lịch sử, công ty quyết định đóng góp 5 tỉ đồng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngày 29-10, Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO có trụ sở tại Đà Nẵng đã tới UBMTTQVN TP Đà Nẵng trao 5 tỉ đồng ủng hộ bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão.

Trong những ngày qua, một số địa phương tại TP Đà Nẵng đã phải đối mặt với trận lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengsheng) và không khí lạnh.

Công ty DACINCO ủng hộ 5 tỉ đồng cho người dân vùng lũ lụt ở Đà Nẵng.

Từ ngày 25-10, các địa phương như Đại Lộc, Tiên Phước, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP Đà Nẵng) bị tàn phá nặng nề. Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại nỗi đau và khó khăn cho hàng nghìn gia đình.

Đại diện lãnh đạo Công ty DACINCO cho hay, là một doanh nghiệp luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Ngay khi nhận được thông tin về tình hình thiên tai và sự thiệt hại nặng nề đối với nhân dân Đà Nẵng, ông Khương Văn Huy (Chủ tịch HĐQT công ty) đã quyết định đóng góp 5 tỉ đồng thông qua UBMTTQVN TP Đà Nẵng để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

"Số tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, thuốc men và các phương tiện cứu trợ cần thiết. Giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời hỗ trợ công tác ứng phó với lũ lụt trong thời gian sớm nhất", đại diện công ty chia sẻ và cho biết, thông qua hoạt động này, DACINCO mong muốn tiếp tục góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

"Chúng ta cùng nhau hành động, cùng nhau chia sẻ, để ngày mai tươi sáng hơn...", công ty chia sẻ.