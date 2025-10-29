Người dân Quảng Trị chung tay nấu 600 phần cơm ủng hộ đồng bào lũ lụt ở Huế 29/10/2025 15:41

(PLO)- Trước thiệt hại to lớn do lũ lụt, người dân Quảng Trị đã cùng nhau nấu cơm để hỗ trợ bà con ở TP Huế.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và TP Huế có mưa rất lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn khiến hàng trăm người rơi vào cảnh thiếu thực phẩm, đồ ăn uống.

TP Huế ngập nặng trong nước lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Không kìm lòng trước khó khăn của bà con vùng lũ, đặc biệt tại TP Huế, chị Phạm Hồng Quỳnh Ny (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đợi trời sáng để đi chợ mua đồ về nấu cơm hỗ trợ bà con nơi đây.

Chị Ny cùng nhiều chị em khác chung tay nấu cơm hỗ trợ bà con ở Huế. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Em thấy bà con khổ quá, người thì kêu cứu, người thì lạnh, không có đồ ăn mà em không ngủ được. Mong trời sáng nhanh để nấu cơm đưa vô Huế cho bà con. Thịt, trứng, sữa đều tự em đi chợ mua về cho đảm bảo vệ sinh”, chị Quỳnh Ny chia sẻ.

Chị Ny bảo mình làm bằng cái tâm, muốn hỗ trợ mọi người ở vùng lũ lụt, sau khi được mạng xã hội đăng tải đã có nhiều người tự mang nồi niêu, xoong chảo, thức ăn đến để chung tay nấu.

Món trứng chiên vàng ươm, ấm lòng người dân vùng lũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Dự kiến, chiều nay 29-10, nhóm em sẽ có 600 suất cơm thịt, trứng, rau và sữa để đưa vào vùng ngập hỗ trợ cho bà con đang bị cô lập. Các em sinh viên thương lắm, mắc kẹt trong phòng trọ không ra ngoài được. Nhóm em sẽ tập trung hỗ trợ nhiều người nhất có thể”, chị Quỳnh Ny nói.

Vừa xếp các hộp cơm vào túi để đưa vào vùng lũ, anh Quang Vinh (bạn chị Ny) bộc bạch mình là nhân viên cũ của chị Ny, khi thấy chị Ny nấu cơm để hỗ trợ người dân vùng lũ ở Huế anh rất cảm động và muốn góp một phần mình vào việc này.

Hộp cơm cùng sữa sẵn sàng đến Huế hỗ trợ bà con. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Vì thế, anh đã sắp xếp công việc để qua phụ chị Ny và mọi người nấu cơm, rửa thịt, xào rau… nhanh chóng có suất cơm nóng cho bà con vùng lũ.

“Những lúc này, tiền bạc không quan trọng nữa anh ạ. Tất cả lo cho bà con mình cái ăn đã. Đồng bào cần những lúc như thế này”, anh Vinh tâm sự.

Anh Vinh cùng mọi người nấu suất cơm nóng.

Ngoài chị Ny, anh Vinh còn có nhiều người dân khác cũng đến chung tay, góp sức để nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ. Ai cũng nhìn nhau rồi tự phân công làm để nhanh chóng có hộp cơm nóng hổi, ấm áp tình người.

600 suất cơm cùng sữa đến với bà con vùng lũ TP Huế. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Từ nhà chị Ny ở tỉnh Quảng Trị di chuyển vào khu vực trung tâm TP Huế khoảng 50km, chị Ny cùng mọi người sẽ di chuyển bằng ô tô để vận chuyển đồ ăn đến. Đồng thời, có sự hỗ trợ của bạn bè ở TP Huế sẽ dùng thuyền, xuồng máy băng qua nước lũ vào vùng cô lập hỗ trợ cho mọi người.