Quốc lộ 1 qua TP Huế tiếp tục bị ngập sâu

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đến sáng 29-10, lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao. Mực nước ghi nhận lúc 9 giờ sáng nay: sông Hương ở mức 3,62 m, trên báo động 3 là 0,12 m, sông Bồ ở mức 4,46 m, dưới báo động 3 là 0,04 m.

Về tình hình mưa, trong 4 giờ qua, nhiều nơi có mưa rất to, phổ biến 50-120 mm, một số nơi xấp xỉ 200 mm như Thượng Nhật 204 mm, Hồng Trung 195 mm.

Dự báo từ sáng 29-10 đến sáng 31-10, khu vực đồng bằng tiếp tục có mưa 50-100 mm, vùng núi 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày đầu tháng 11-2025, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp.