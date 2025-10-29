Quốc lộ 1 qua TP Huế tiếp tục bị ngập sâu

Minh Trường

(PLO)- Nước lũ tiếp tục gây ngập sâu quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế gây ách tắc giao thông, nhiều ô tô phải quay đầu tìm đường đi khác.

gen-h-z7167235485895_f7c941f5187b2d028742cf9ad0da7e01.jpg
Ngày 29-10, quốc lộ 1 đoạn qua phường Phú Xuân, TP Huế﻿ vẫn bị ngập sâu, nước lũ đổ về chảy xiết khiến các phương tiện giao thông qua lại khó khăn. Ảnh: MINH TRƯỜNG
ae3417cebf61323f6b70.jpg
Trước đó, Quốc lộ 1A qua đoạn phường Hương Trà, TP Huế cũng bị ngập, không thể lưu thông qua lại. Hiện đoạn đường này đã được thông trở lại. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167235454169_d3c0e83e56a787f185f20ab43542fa91.jpg
Nước lũ tràn về, gây ngập quốc lộ 1A qua TP Huế. Ảnh: MINH TRƯỜNG
2.jpg
Nhiều người không thể điều khiển xe máy qua các đoạn đường bị ngập, phải lội bộ hoặc xin đi nhờ xe tải. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167235465125_2ff70419486e82e3bb80b1ef125474b9.jpg
Xe có gầm cao như như cẩu, xe tải mới có thể lưu thông qua nước lũ chảy xiết. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
quoc-lo-1a-hue-ngap-sau.jpg
Cả hai chiều Bắc - Nam qua đây đều bị nước lũ bủa vây. Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167235480968_83df4c2548192868faf708881314a709.jpg
Nhiều đơn vị đang vận chuyển thuyền, xuồng máy đến Huế để hỗ trợ người dân. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
1.jpg
Hai bên quốc lộ 1 ở Huế, rất nhiều ô tô đậu chờ nước rút để đi qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167235463955_91358ebd1f21f551bc7f9aecf874213d.jpg
Một gia đình phải quay đầu xe máy do lũ tràn về, gây ngập nặng quốc lộ 1A. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167235455974_f874348618d4dfbfc6b965729bf10479.jpg
Một số ô tô chọn vượt lũ để vào trung tâm TP Huế. Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167288172041_75231b6329b28b2f21c4388ea06b7b79.jpg
Hai bên quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Trà cũng bị nước lũ áp sát, gió thổi mạnh. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167288177003_6bdf373c3f88eefba09c5668a036b40c.jpg
Nước lũ tràn sắp qua đường ray tàu lửa. Ảnh: MINH TRƯỜNG
gen-h-z7167288183763_a25df79368c72e2c454ca7051f1118df.jpg
Một số người dân chèo thuyền ra vùng lũ để thả lưới bắt cá. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, đến sáng 29-10, lũ trên các sông đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao. Mực nước ghi nhận lúc 9 giờ sáng nay: sông Hương ở mức 3,62 m, trên báo động 3 là 0,12 m, sông Bồ ở mức 4,46 m, dưới báo động 3 là 0,04 m.

Về tình hình mưa, trong 4 giờ qua, nhiều nơi có mưa rất to, phổ biến 50-120 mm, một số nơi xấp xỉ 200 mm như Thượng Nhật 204 mm, Hồng Trung 195 mm.

Dự báo từ sáng 29-10 đến sáng 31-10, khu vực đồng bằng tiếp tục có mưa 50-100 mm, vùng núi 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong những ngày đầu tháng 11-2025, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp.

