Xe múc mắc kẹt giữa đất đá sạt lở ở đèo Lò Xo 29/10/2025 13:42

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến đèo Lò Xo (đoạn qua xã Đăk Plô và Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt.

Sáng 29-10, Khu Quản lý đường bộ III.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua đèo Lò Xo vừa xuất hiện bốn điểm sạt lở lớn, tổng khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối.

Đèo Lò Xo xuất hiện bốn điểm sạt lở lớn.

Tại Km1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín toàn bộ mặt đường, chia cắt giao thông.

Tại Km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, tại Km1409+400 (xã Đăk Plô), một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường.

Ngoài ra, các điểm Km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang, khiến toàn tuyến đèo bị tê liệt.

Đất đá, cây cối đổ xuống đường khiến toàn tuyến đèo tê liệt.

Theo Trạm CSGT Ngọc Hồi (Công an tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để mở một làn tạm, giải phóng các phương tiện đang mắc kẹt. Đồng thời ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới.

Đến trưa cùng ngày, giao thông qua đèo Lò Xo vẫn tắc cục bộ, nguy cơ tiếp tục sạt lở còn cao do mưa lớn chưa dứt.