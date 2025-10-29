Cứu kịp người mắc kẹt giữa sông Trà Khúc, 6 con bò bị lũ cuốn trôi

Ngày 28-10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời cứu một người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông NVH (trú xã An Phú) đang ở lán trại trên gò đất giữa sông Trà Khúc cùng đàn bò khoảng 6 con thì nước lũ trên sông Trà Khúc dâng cao
Ông H không thể vào bờ, chỉ biết đứng nép trên gò đất chờ cứu viện giữa dòng nước chảy xiết.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai ca nô, vượt dòng nước lũ tiếp cận hiện trường.
Sau nhiều phút vật lộn với dòng nước chảy mạnh, các chiến sĩ đã tiếp cận được ông H và đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đàn bò của ông đã bị cuốn trôi.
“Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nếu chậm một chút thì hậu quả khó lường. Dòng nước khi đó chảy cực mạnh, cuốn phăng mọi thứ”, ông Sinh nói.
Theo chính quyền địa phương, dọc sông Trà Khúc có nhiều gò đất lớn nhỏ được người dân tận dụng để dựng lán, chăn nuôi, canh tác. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập.
“Mặc dù đã nhiều lần khuyến cáo, song vẫn còn 6 người dân đang bám trụ trên các gò giữa sông. Chúng tôi đã cử lực lượng vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu không tự giác vào bờ, xã sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng”, ông Sinh nhấn mạnh.
Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân xã Vạn Tường khi đi đánh cá phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà ĐTN (64 tuổi) trôi tự do. Nghi ngờ nạn nhân đã đuối nước, người dân chia ra tìm kiếm và báo chính quyền địa phương.
Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày thì phát hiện thi thể bà N chìm ở khu vực gần đó. Các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Lượng mưa đo được lên đến 1.699 mm
Từ ngày 25-10 đến 9 giờ ngày 29-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (tập trung tại địa bàn các xã phía Đông tỉnh) lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh 1.699 mm, Trà Nham 1.276 mm, Hương Trà 1.221 mm, Sơn Trà 1.235 mm, Trà Hiệp 1.290 mm, Ba Điền 1.141 mm, Trà Tây 2 963 mm, Sơn Long 950 mm, Trà Tân 818 mm.
Mực nước lúc 10 giờ ngày 29-10 trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 4,47 m, dưới báo động 2 là 0,03 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,37 m, trên mức báo động 3 là 0,87 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,99 m, trên mức báo động 2 là 0,49 m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 4,08 m, dưới mức báo động 2 là 0,42 m.