Cứu kịp người mắc kẹt giữa sông Trà Khúc, 6 con bò bị lũ cuốn trôi 29/10/2025 12:24

(PLO)- Ông H bị kẹt ở giữa sông Trà Khúc cùng với đàn bò trong lúc nước sông Trà Khúc đang dâng cao, chảy cuồn cuộn.

Ngày 28-10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời cứu một người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Sông Trà Khúc sáng 29-10 nước dâng rất nhanh, chảy xiết.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông NVH (trú xã An Phú) đang ở lán trại trên gò đất giữa sông Trà Khúc cùng đàn bò khoảng 6 con thì nước lũ trên sông Trà Khúc dâng cao

Ông H không thể vào bờ, chỉ biết đứng nép trên gò đất chờ cứu viện giữa dòng nước chảy xiết.

Khu vực ông H mắc kẹt nằm ở giữa sông Trà Khúc.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai ca nô, vượt dòng nước lũ tiếp cận hiện trường.

Sau nhiều phút vật lộn với dòng nước chảy mạnh, các chiến sĩ đã tiếp cận được ông H và đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đàn bò của ông đã bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu ông H.

“Rất may lực lượng chức năng có mặt kịp thời, nếu chậm một chút thì hậu quả khó lường. Dòng nước khi đó chảy cực mạnh, cuốn phăng mọi thứ”, ông Sinh nói.

Theo chính quyền địa phương, dọc sông Trà Khúc có nhiều gò đất lớn nhỏ được người dân tận dụng để dựng lán, chăn nuôi, canh tác. Khi lũ về, các khu vực này nhanh chóng bị cô lập.

Nước sông Trà Khúc đã vượt báo động 3.

“Mặc dù đã nhiều lần khuyến cáo, song vẫn còn 6 người dân đang bám trụ trên các gò giữa sông. Chúng tôi đã cử lực lượng vận động, yêu cầu người dân khẩn trương rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu không tự giác vào bờ, xã sẽ tiến hành cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng”, ông Sinh nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân xã Vạn Tường khi đi đánh cá phát hiện nón lá, dầm thúng và thúng của bà ĐTN (64 tuổi) trôi tự do. Nghi ngờ nạn nhân đã đuối nước, người dân chia ra tìm kiếm và báo chính quyền địa phương.

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày thì phát hiện thi thể bà N chìm ở khu vực gần đó. Các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.