Nước sông Trà vượt báo động 3, cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 29/10/2025 09:57

Sáng 29-10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, nhiều nơi đã vượt báo động 3, bằng đỉnh lũ năm 1999.

Tại sông Trà Khúc, lúc 7 giờ ngày 29-10, mực nước tại trạm Trà Khúc là 6,59 mét, trên báo động 3 0,09 mét. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên trên mức báo động 3 từ 1 đến 1,3 mét.

Nước trên cầu Trà Khúc 1 vượt mức báo động 3 lúc 7 giờ 29-10.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi lũ trên sông Trà Khúc đạt báo động 3, Sở Xây dựng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cấm lưu thông qua cầu Trà Khúc 1.

Lực lượng CSGT chốt chặn ở hai đầu cầu Trà Khúc 1.

Trong thời gian tạm dừng khai thác cầu, các đơn vị cử lực lượng bố trí rào chắn hai bên cầu, bố trí người canh gác không cho phương tiện qua lại cầu; phân luồng giao thông; bố trí biển báo, lắp chỉ dẫn hướng dẫn người dân qua lại.

Các phương tiện và người tham gia giao thông nên ưu tiên sử dụng các tuyến đường đi qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2 để lưu thông, hạn chế việc sử dụng cầu Trà Khúc 1 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), lượng mưa đo được trên địa bàn dao động từ 310 mm đến 930 mm. Tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện tình trạng ngập sâu từ 0,4 mét trở lên.

Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.

Lực lượng chức năng giăng dây ngăn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: QUANG HUY