Đoàn Luật sư TP.HCM góp 2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra 13/10/2025 18:47

(PLO)- Số tiền này được trích từ quỹ thu phí thành viên và phí tập sự hành nghề luật sư của Đoàn.

Chiều nay (13-10), tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã thay mặt Đoàn Luật sư TP.HCM đóng góp tiền hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Luật sư Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM thay mặt Đoàn đóng góp 2 tỉ đồng hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: YC

Trước đó, Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Thông báo số 198-CV/ĐLS về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM thông báo về việc quyên góp như sau:

- Đối với Đoàn Luật sư TP.HCM: Ban Chủ nhiệm quyết định đóng góp 2 tỉ đồng, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương. Số tiền này được trích từ quỹ thu phí thành viên và phí tập sự hành nghề luật sư của Đoàn, xem như tất cả luật sư, tập sự hành nghề luật sư của Đoàn đã góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

- Đối với tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư: phát huy truyền thống “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tất cả hướng về đồng bào ruột thịt đang bị thiệt hại do cơn bão số 10”, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM kêu gọi tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư tuỳ theo khả năng của mình, nhanh chóng thực hiện việc đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.