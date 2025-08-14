Đoàn Luật sư TP.HCM tiếp tục ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí 14/08/2025 14:22

Sáng 14-8, Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường An Lạc, TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) phường An Lạc.

Đây là địa phương thứ hai mà Đoàn Luật sư TP.HCM ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí. Trước đó một tháng, điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại TTPVHCC phường Thủ Đức cũng đã được ra mắt.

Hoạt động này vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, vừa thể hiện tinh thần tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM trong việc mang kiến thức pháp luật phục vụ cộng đồng.

Đại diện hai đơn vị ra mắt trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí.

Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại các phường còn nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua hoạt động tư vấn thường xuyên, nhất là trong giai đoạn đất nước đang đổi mới mạnh mẽ với việc cải cách đơn vị hành chính và ban hành nhiều quy định pháp luật mới.

Hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc đánh giá đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống của nhân dân, giúp mỗi người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời biết cách bảo vệ lợi ích hợp pháp trong các quan hệ xã hội.

Để mô hình hoạt động thực sự hiệu quả, bà Tú đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Điểm tư vấn đi vào hoạt động nền nếp, thường xuyên và có chất lượng.



Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại phường An Lạc.

Cũng tại buổi lễ, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết Kế hoạch phối hợp, thể hiện cam kết đồng hành, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của hoạt động tư vấn pháp luật. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TP.HCM đã phân công Chi đoàn Công ty Luật Việt Đông Á đảm nhiệm chính trong công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Ngay sau phần nghi thức, đội hình luật sư tình nguyện đã bắt đầu phiên làm việc đầu tiên, trực tiếp tư vấn cho người dân có nhu cầu.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM tin tưởng rằng Điểm tư vấn pháp luật miễn phí sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin pháp luật, được hỗ trợ kịp thời trong các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân – gia đình, hợp đồng, thừa kế… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và giảm thiểu những tranh chấp, vi phạm không đáng có.