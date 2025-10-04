Chính thức hợp nhất 3 Đoàn Luật sư thành Đoàn Luật sư TP.HCM mới 04/10/2025 20:27

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Đoàn Luật sư TP.HCM (cũ) thành Đoàn Luật sư TP.HCM (mới), kể từ ngày 1-7-2025.

Luật sư đang tư vấn cho người dân tại điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Đoàn Luật sư TP.HCM (cũ) có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Đoàn Luật sư TP.HCM (mới); đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đoàn Luật sư TP.HCM (mới) tổ chức và hoạt động theo điều lệ được phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Đoàn Luật sư và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Đoàn Luật sư.

Đoàn Luật sư TP.HCM (mới) có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (3-10).