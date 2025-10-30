Lũ đặc biệt lớn đang duy trì trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 30/10/2025 06:34

(PLO)- Lũ đặc biệt lớn gây ngập sâu, diện rộng sẽ tiếp diễn tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 2 giờ sáng nay 30-10, lũ đặc biệt lớn vẫn duy trì ở miền Trung. Theo đó, trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) lũ vẫn ở mức rất cao; trong khi lũ trên sông Hương (Huế), Vu Gia (Đà Nẵng) và Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang có xu hướng rút chậm.

Mực nước đo được tại các trạm: Phú Ốc (sông Bồ) 5,19m – trên báo động 3 là 0,69m

Kim Long (sông Hương) 4,56m – trên báo động 3 là 1,06m.

Ái Nghĩa (sông Vu Gia) 10,22m – vượt báo động 3 là 1,22m.

Câu Lâu (sông Thu Bồn) 5,62m – vượt báo động 3 là 1,62m.

Trà Khúc (Quảng Ngãi) 5,81m – dưới báo động 3 là 0,69m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu được dự báo vẫn ở mức rất cao, trên báo động 3 từ 1,6–1,7m (cao hơn trận lũ lịch sử năm 1964 - 5,48m).

Từ nay đến trưa, lũ trên sông Hương và Vu Gia sẽ rút dần nhưng vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,6–0,65m; sông Bồ xuống chậm, ở mức dưới báo động 3 khoảng 0,3m; sông Trà Khúc tiếp tục giảm, còn trên báo động 2 khoảng 0,1m.

Trong 12–24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn dao động ở mức cao, trên báo động 3 khoảng 1,1m; sông Hương còn trên báo động 3 khoảng 0,1m; sông Bồ và Vu Gia xuống dưới báo động 3 từ 0,3–0,7m; riêng Trà Khúc có khả năng về dưới báo động 2 khoảng 0,5m.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: ngập lụt sâu, diện rộng sẽ tiếp diễn tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong những ngày tới. Các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và đô thị thấp dọc sông Hương – Bồ, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc cần đặc biệt lưu ý.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi. Người dân có thể tra cứu bản đồ nguy cơ ngập và sạt lở thời gian thực tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Các địa phương cần triển khai lực lượng ứng trực 24/24, chủ động di dời dân vùng trũng và khu vực ven sông có nguy cơ cao.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, các thông tin dự báo được tính toán trên cơ sở giả định các hồ chứa thượng lưu vận hành đúng quy trình; nếu có thay đổi về xả lũ sẽ được cập nhật.