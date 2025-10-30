Đà Nẵng: 1 người bị lật thuyền, đu bám bụi tre may mắn được cứu 30/10/2025 12:10

(PLO)- Người đàn ông bị chìm thuyền, bám vào bụi tre may mắn được công an, người dân ứng cứu kịp thời.

Lúc 9 giờ 25 phút ngày 30-10, trong lúc tuần tra trên đường Thăng Long nối dài thuộc địa phận xã Hòa Thọ Tây cũ, TP Đà Nẵng, công an phát hiện một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

Công an TP Đà Nẵng cùng người dân cơ động một chiếc thuyền ở gần bơi ra ứng cứu. Ảnh: CA

Lập tức, lực lượng Công an quận Cẩm Lệ cũ, Cảnh sát giao thông trạm Hòa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cùng người dân cơ động một chiếc thuyền ở gần, bơi ra ứng cứu kịp thời.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ngớt mưa, nước lũ đang rút. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng thấp vẫn đang chìm trong biển nước.

Các đội tình nguyện, nhà hảo tâm bắt đầu đưa hàng đến cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt.

Các lực lượng ứng cứu kịp thời. Ảnh: CA

Cũng trong sáng nay, các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền những xã bị ngập sâu ở Đà Nẵng nỗ lực tiếp cận để tiếp tế, hỗ trợ các gia đình bị lũ cô lập.