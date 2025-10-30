Xuyên đêm khiêng võng hơn 20km đưa 3 người bị thương do sạt lở đất đi cấp cứu 30/10/2025 09:33

(PLO)- 3 nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất được khiêng võng, vượt hơn 20 km qua nhiều điểm sạt lở đi cấp cứu.

Sáng 30-10, lãnh đạo xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng đã xuyên đêm, khiêng võng 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở đất và cây đè đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My cấp cứu.

3 nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất được khiêng đi cấp cứu.

Trước đó, chiều 29-10, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não mức độ nặng, tiên lượng xấu.

Sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy (BCH) Tiền phương, lúc 19 giờ, BCH Phòng thủ khu vực xã đã thống nhất phương án khiêng 3 nạn nhân bằng đường bộ đi cấp cứu.

Nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 40B.

Tuy nhiên, trên đường đi có nhiều điểm sạt lở. Một tình huống ngoài dự kiến nữa là Trạm Y tế xã chỉ có bình oxy loại lớn, không có bình cầm tay nên không thể di chuyển được.

BCH Phòng thủ dân sự xã Trà Tân đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình oxy cầm tay. Đến khoảng 20 giờ 30, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My mới mang bình oxy đến Trụ sở UBND xã Trà Tân.

Để triển khai phương án, BCH cử một đoàn tiền trạm 8 cán bộ công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và đoàn thanh niên xã lấy bình oxy và khảo sát suốt tuyến từ Trụ sở UBND xã Trà Tân đến Trạm Y tế xã Trà Tân cơ sở 2.

Để di chuyển, xã phân công đoàn mang bình oxy cầm tay, khảo sát địa hình trước.

Đoàn tiền trạm xuất phát lúc 21 giờ 5 phút trong sự lo lắng, căng thẳng của toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Đến 22 giờ 30, đoàn tiền trạm đến được Trung tâm Y tế xã Trà Tân cơ sở 2 để tiếp oxy cho hai bệnh nhân, đồng thời trao đổi phương án với lực lượng làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc xã Trà Giác cũ.

Khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình di chuyển là khu vực này đang cúp điện, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được.

Sau khi trao đổi thống nhất, Đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, dân quân xã đang đứng chân làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc Trà Giác cũ thành lập đoàn vận chuyển thứ nhất.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My.

Lúc 22 giờ 50, đoàn thứ nhất xuất phát từ Trạm y tế xã Trà Tân cơ sở 2 với 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng Bắc Trà My.

Quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía ta-luy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận tín hiệu từ đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai xuất phát từ trụ sở UBND xã Trà Tân với hơn 30 chiến sĩ công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã xuất phát, vượt qua 3 điểm sạt lở nặng, đường sá bị vùi lấp. Hai đoàn gặp nhau lúc 0 giờ 45 phút ngày 30-10.

Sau đó, hai đoàn cùng di chuyển đưa nạn nhân theo hướng Bắc Trà My về điểm tập kết tại khu vực Thuỷ điện Sông Tranh 2 để lên xe cứu thương đang chờ sẵn. Hai đoàn đến vị trí tập kết lúc 1 giờ 15 phút (30-10).

Cơ quan chức năng đã có hỗ trợ tinh thần, vật chất cho gia đình người bị nạn.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

Mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy, nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù mong manh nhất, lực lượng phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1 giờ 30 phút đảm bảo an toàn tuyệt đối.