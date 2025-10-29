Sạt lở đất đè 5 người bị thương, có 2 người nguy kịch 29/10/2025 21:00

(PLO)- Một vụ sạt lở đất xảy tại xã miền núi TP Đà Nẵng làm năm người bị thương, trong đó hai người nguy kịch.

Tối 29-10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), cho biết lúc 17 giờ 30, Trạm y tế xã Trà Tân tiếp nhận năm người dân bị sạt lở đất và cây ngã đè chấn thương.

Sạt lở đất và cây đè 5 người bị thương, 2 người nguy kịch.

Theo ông Chiến, ba trong năm người tiên lượng nặng. Các nạn nhân từ xã Trà Giáp chuyển ra (vì xã Trà Giáp đang bị cô lập và sạt lở nặng) nhằm sơ cứu ban đầu trước khi chuyển lên tuyến trên.

“Hiện nay hai trường hợp nặng... trong khi quốc lộ 40B (đường chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - PV) đang tắc nhiều điểm”, ông Chiến báo nhanh.

Trạm y tế xã Trà Tân tiếp nhận nạn nhân.

Tại xã miền núi A Vương, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền xã đã di dời 19 hộ với 64 người về nhà đa năng Trường tiểu học A Vương.

Hiện tại lực lượng xung kích xã tiếp tục vận chuyển đồ đạc của người dân thôn Ga'lâu về nơi an toàn.

Theo ông Quân, 19 hộ dân này sinh sống dọc đường Hồ Chí Minh, bị sạt lở đất đá từ ta luy dương xuống mặt đường ảnh hưởng đến nhà ở.

Sạt lở đất tại xã A vương.

“Cách đó không xa, trụ sở UBND xã Avương (cũ) cũng đang có hiện tượng sụt lún, đất đá trôi xuống, mặt bằng khu dân cư M'xơi của thôn Ga'lâu cũng bị tác động, sụt lún”, ông Quân thông tin thêm.