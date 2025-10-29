Nước ngập tràn vào nhà, cô gái bị điện giật tử vong 29/10/2025 09:34

(PLO)- Nước ngập làm ngôi nhà bị nhiễm điện, cô gái trong lúc đóng cửa đi ngủ bị điện giật tử vong.

Sáng 29-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm, một cô gái bị điện giật tử vong.

Cô gái bị điện giật tử vong, nhưng do nhà đang ngập, địa phương tổ chức hậu sự tại nhà văn hóa thôn.

Khoảng 21 giờ 30 tối 28-10, chị Trần Thị Huệ (31 tuổi, ngụ tổ 1, thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ.

Do những ngày qua mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến bờ tường ướt và nhiễm điện trên cánh cửa. Chị Huệ không may bị điện giật.

Người nhà phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người đến cứu, đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hiện nay, nhà nạn nhân bị ngập nước nên địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang tại nhà văn hóa thôn.

Được biết, do mưa lớn, các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực hạ du TP Đà Nẵng ngập sâu, trong đó có xã Thăng An.