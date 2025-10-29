Sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ: 'Cảm ơn đã đến với mẹ con em!' 29/10/2025 17:07

(PLO)- Sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ cùng chồng cảm ơn lãnh đạo xã Đại Lộc và lực lượng bộ đội ở Đà Nẵng đã vượt lũ đến ứng cứu kịp thời.

Ca nô vượt lũ đưa sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ đi sinh. Clip: Thanh Nhật

Ngày 29-10, trời vẫn không ngớt mưa, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng chìm trong biển nước. Mọi tuyến giao thông ở địa phương này bị chia cắt, người dân không thể di chuyển.

Giữa lúc nguy khó, đêm 28-10, chị Trần Thị Mỹ Duyên (28 tuổi, ngụ xã Đại An cũ, nay là xã Đại Lộc) đang mang thai tuần thứ 40 có biểu hiện chuyển dạ sinh con. Cả đêm, vợ chồng chị Duyên thức trắng, người thân xót ruột chờ đến sáng.

Sản phụ chuyển dạ giữa rốn lũ được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Thanh Nhật.

Sáng 29-10, lãnh đạo xã Đại Lộc đi ca nô tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ. Khi chiếc ca nô đang hướng về phía xã Đại An cũ - nơi ngập sâu nhất xã Đại Lộc, điện thoại ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, reo lên. Ông nhận tin chị Duyên chuyển dạ.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên được dìu xuống để lên ca nô. Ảnh: Thanh Nhật.

Con đường đến nơi chị Duyên ngay trước mặt đang ngập nước, ông Khương chỉ hướng để chiếc ca nô tiếp cận. Hết hướng này đến hướng khác, gần 30 phút nhưng không tài nào tiếp cận được. Thời gian dần trôi, nhóm người cả bộ đội, cán bộ trên ca nô nóng ruột.

Có những lúc tưởng như bất lực, ông Nguyễn Hảo, Bí thư xã Đại Lộc, yêu cầu tìm cách đi đường vòng, tiếp cận chỗ sản phụ từ hướng sông Thu Bồn. “Bằng mọi cách phải tiếp cận bằng được đưa người dân ra ngoài, đây là trường hợp cấp bách”- ông Hảo chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư xã Đại Lộc, yêu cầu bằng mọi cách tiếp cận sản phụ. Ảnh: Thanh Nhật.

Chiếc ca nô băng qua cánh đồng ngập, cập cầu Giao Thủy bắt qua sông Thu Bồn nối hai xã Thu Bồn và Đại Lộc. Người nhà tức tốc chuyển chị Duyên đến đầu cầu trong sự vỡ òa.

Bao lo lắng dần tan biến, anh Nguyễn Lê Tín (32 tuổi, chồng chị Duyên) mừng rỡ, cùng bộ đội từng bước dìu vợ xuống bậc tam cấp đưa lên ca nô đi sinh.

Mắt ngấn lệ, anh Tín chia sẻ, trước lũ vợ chồng có đi khám, nhưng bác sĩ nói chưa đến ngày nên về nhà. Vợ chồng anh cũng có ý định đến bệnh viện sớm chờ sinh, nhưng nghĩ ngập sẽ hết nhanh, không ngờ kéo dài.

Anh Nguyễn Lê Tín xúc động khi vợ được cứu giúp kịp thời. Ảnh: Thanh Nhật.

“Đến khuya, vợ tôi có biểu hiện sắp sinh nên sáng sớm đã lo kiếm ghe đi bệnh viện. Nhưng ngập sâu quá, nước chảy mạnh, không ai dám đi nên tôi gọi điện nhờ cứu hộ. Chờ cả buổi sáng, xót ruột lắm, cuối cùng cứu hộ cũng đến”- anh Tín ngồi trên ca nô, kể.

Trên hành trình ca nô về cầu Ái Nghĩa, anh Tín lâng lâng trong hạnh phúc. Anh liên tục âu yếm, động viên vợ cố gắng. Thỉnh thoảng, anh dán mắt vào màn hình điện thoại, tay bấm lia lịa để thông báo cho ba mẹ ở xa đỡ xót ruột.

“Gia đình em không bao giờ quên các anh đã vượt lũ đến cứu giúp gia đình em kịp thời”- anh Tín nói với lãnh đạo xã Đại Lộc và các anh bộ đội.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên cảm ơn lãnh đạo địa phương, các anh bộ đội trước khi lên xe bộ đội đến bệnh viện. Ảnh: Thanh Nhật.

Trong cơn đau thắt ruột gan, chị Duyên xúc động không kém chồng. Áo phao khoác tạm, mắt ướt lệ. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, hướng nhìn về phía cầu Ái Nghĩa, chờ được vào bờ đến bệnh viện.

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đứng sẵn ở đầu cầu. Từng chút, từng chút đỡ chị Duyên lên đường tỉnh 609.

“Cảm ơn các anh đến với mẹ con em!”- chị Duyên nói dưới cơn mưa nặng hạt, trước khi lên xe của bộ đội tiếp tục vượt lũ đến bệnh viện sinh con.