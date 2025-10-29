Vùng rốn lũ Đại Lộc: Người dân dìu nhau qua khó khăn, hạnh phúc với chỉ vài chai nước 29/10/2025 20:53

(PLO)- Ở vùng rốn lũ xã Đại Lộc, những ngày này, người dân dìu cùng nhau vượt qua khó khăn, san sẻ cho nhau từng gói mì, chai nước.

Mưa lớn, thủy điện xả lũ, vùng rốn lũ xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, ngập sâu kéo dài nhiều ngày. Thức ăn, nước uống người dân tích trữ dần cạn. Những cuộc điện thoại, tin nhắn cầu cứu liên tục gửi về xã. Bí thư, chủ tịch xã Đại Lộc cùng bộ đội lên đường ứng cứu.

Vùng rốn lũ xã Đại Lộc ngập sâu gần 2 mét. Ảnh: THANH NHẬT

Dân vùng rốn lũ vui mừng nhận từng chai nước

Chiếc ca nô chở hơn hai chục thùng mì tôm, nước sạch - thứ người dân cần nhất lúc này, ngược dòng Vu Gia hướng về khu vực xã Đại An cũ (nay là xã Đại Lộc). Nhìn từ phía sông, nước lũ nhấn chìm mọi thứ.

Thấy chiếc ca nô rẽ nước ngoài xa, ông Trần Khương (ngụ xã Đại An cũ) đứng trước ngôi nhà đơn sơ vẫy tay liên tục. Lũ cuồn cuộn mang theo rác rến từ thượng nguồn về, vất vả lắm bộ đội mới đưa được ca nô tới chỗ ông.

Ông Trần Khương vẫy tay gọi ca nô tiếp tế thức ăn, nước uống. Ảnh: THANH NHẬT

“Đi sơ tán mấy bữa nay, nghe nói rác tấp vô nhà nhiều quá tôi phải về đẩy ra bớt, chứ không lũ lớn sập nhà”, ông Khương bắt chuyện, rồi hỏi: “Trên ca nô có mì tôm không?”.

Lần lượt áo phao, mì tôm, nước uống… trên ca nô chuyển đến tay, ông gửi lời cảm ơn đoàn tiếp ứng. Từ ca nô, lời dặn dò “cẩn thận, người còn của còn” của lãnh đạo xã Đại Lộc và bộ đội gửi đến ông.

Rời nhà ông Khương, ca nô tiếp tục di chuyển đến khu vực khác. Có những con đường ngập sâu tới gần 2 mét, tất cả người dân sơ tán, ai còn ở lại cũng phải sang nhà hàng xóm, lên tầng hai trú ẩn.

Chồng chị Lai nhận mì tôm dùm hàng xóm. Ảnh: THANH NHẬT

Chị Lê Thị Lai (xã Đại An cũ) cùng chồng, con đứng trên tầng hai. Bộ đội đưa ca nô tiếp cận, gương mặt chị sáng lên hy vọng. “Thức ăn còn, chỉ thiếu nước uống cho mấy đứa nhỏ. Hai ngày nay hứng nước mưa nấu uống đỡ, giờ có nước sạch, mừng quá!”, chị xúc động.

Người dân vùng rốn lũ dìu nhau qua khó khăn

Trên hành trình đi đến từng ngõ, tiếp tế từng nhà, đoàn tiếp ứng tưởng chừng phải bỏ cuộc do đường quá nhỏ, nước chảy mạnh, ca nô không thể qua. May thay, giữa thời điểm ngặt nghèo, tình làng nghĩa xóm luôn đong đầy.

Ông Nguyễn Hảo (mặc áo phao) tiếp tế thức ăn cho người dân vùng rốn lũ. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Hồ Đắc Quang (ngụ xã Đại An cũ) chèo chiếc ghe nhỏ chở mớ đu đủ vừa lội nước hái ngoài vườn. Nghe lãnh đạo xã Đại Lộc hỏi đường đi vào nhà dân, ông Quang nhận ra đó là nhà hàng xóm liền xua tay bảo: "Không đi vô được".

“Thả xuống đây, tôi mang giùm. Đường vô nhỏ lắm, nước chảy ca nô không vào được đâu”, ông Quang nói tiếp. Một thùng mì tôm, hai chai nước sạch loại 5 lít chuyển xuống ghe, ông Quang nói chuyện một hồi rồi thẳng mũi ghe đi về phía hẻm.

Đường tỉnh 609C đoạn giáp giữa xã Đại An và Đại Cường cũ ngập gần 2 mét, những ngôi nhà kiên cố sừng sững giữa mênh mông nước. Chủ nhân các ngôi nhà không di dời, đón bà con hàng xóm lên tầng hai trú tạm. Có lẽ vì vậy mà thức ăn, nước uống dữ trữ sớm cạn.

Gia đình bà Nhung sắp hết nước sạch. Ảnh: THANH NHẬT

Đứng phía trước tầng hai, bà Võ Thị Cẩm Nhung (xã Đại An cũ) vẫy gọi ca nô chạy tới. Nhưng không thể tiếp cận từ phía này, đoàn tiếp ứng hướng dẫn bà lội xuống dưới, ra phía sau nhà.

“Tôi dự trữ nước, thức ăn nhưng không nghĩ lụt lớn, lâu như vậy. Thức ăn đang còn, đang lo thiếu nước, các anh đến rồi, giờ không còn lo nữa”, bà Nhung nói lời cảm ơn, kèm lời hứa sẽ chia nhau thực phẩm với hàng xóm.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết mấy ngày qua tình hình mưa lũ trên địa bàn hết sức phức tạp. Nhiều khu vực ngập sâu, kéo dài nhiều ngày.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc gửi mì tôm, nước uống cho hàng xóm ông Quang. Ảnh: THANH NHẬT

“Trước và trong lũ, xã đã giao trách nhiệm cho bí thư, trưởng thôn bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân khi cần thiết, đặc biệt là người yếu thế ở vùng thấp.

Song song đó, chính quyền địa phương đã thành lập đường dây nóng, kịp thời hỗ trợ cho người dân. Khó khăn nhất hiện nay là lương thực, nước uống bà con tích trữ dần cạn, đang rất cấp thiết”, ông Khương nói.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư xã Đại Lộc, cho biết người dân liên hệ qua các kênh thông tin đề nghị ứng cứu rất nhiều. Cán bộ xã nắm từng trường hợp để tìm phương án hỗ trợ.

Trên đường đi tiếp ứng, ông Nguyễn Hảo (chính giữa), Bí thư xã Đại Lộc đến viếng hương, chia buồn với gia đình cụ bà mất giữa lúc ngập lụt, gia đình không thể tổ chức đám tang ở nhà. Ảnh: THANH NHẬT

“Mấy hôm nay người dân dùng thức ăn, nước uống đã chuẩn bị trước, nhưng đến thời điểm này thức ăn còn rất ít. Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận người dân, đặc biệt là người dân ở trong khu vực ngập sâu, cố gắng tiếp tế đồ ăn, nước uống cho họ", ông Hảo nói.