Trường Đại học Luật Huế hỗ trợ khẩn 300.000 đồng/sinh viên trong mưa lũ 04/11/2025 19:50

(PLO)- Trường Đại học Luật (Đại học Huế) triển khai chính sách hỗ trợ cho sinh viên, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngày 4-11, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế), cho biết nhà trường đã và đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên, viên chức bị ảnh hưởng do mưa lũ .

Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã mở cửa các giảng đường D, E và bố trí cán bộ túc trực 24/24 để đón sinh viên, bà con đến trú tránh an toàn, sạc thiết bị trong những ngày ngập lụt.

Hiện nay, nhà trường đang triển khai kế hoạch hỗ trợ để chia sẻ khó khăn đối với những em sinh viên và viên chức, người lao động của trường bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua.

Về mức hỗ trợ, sinh viên đại học hệ chính quy dài hạn bị ảnh hưởng do mưa lũ gây khó khăn được nhà trường hỗ trợ 300.000 đồng/sinh viên và nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt, với các trường hợp sinh viên có gia đình bị thiệt hại nặng, nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị làm đầu mối tiếp nhận thông tin khẩn trước ngày 10-11 để xem xét chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các em.

Đối với viên chức, người lao động, trường áp dụng hai mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người (nhà bị ngập) và 1.000.000 đồng/người (thiệt hại nặng về tài sản).

Sinh viên, người dân đến tránh lũ được hỗ trợ ăn uống tại trường.

"Chỉ trong ngày hôm qua (3-11), trường đã tiếp nhận thông tin từ hơn 700 sinh viên. Sau khi rà soát khẩn, ngay trong chiều nay (4-11), nhà trường đã tiến hành chuyển hỗ trợ đợt 1 cho 230 em sinh viên và 80 viên chức, người lao động. Hiện nhà trường tiếp tục rà soát để hỗ trợ đợt 2", PGS. TS Đoàn Đức Lương chia sẻ.

Nhà trường thành lập các đội để tiếp tế nhu yếu phẩm cho những sinh viên còn mắc kẹt tại vùng ngập.

Trước đó, ngay trong những ngày ngập lũ, khi nước lên nhanh, nhiều sinh viên thuê trọ và hộ dân rơi vào cảnh ngập sâu, mất điện, mất nước...

Nhà trường đã thông báo, mở cửa các giảng đường D, E, bố trí cán bộ túc trực 24/24 để đón sinh viên, bà con đến trú tránh lũ an toàn và sạc các thiết bị.

Đồng thời, trường phối hợp với căn tin chuẩn bị các suất ăn nóng miễn phí để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Những nhu yếu phẩm được trao tận tay các em sinh viên ở vùng ngập lụt.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, sinh viên Trường Đại học Luật đã phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an TP Huế tiếp nhận và phân phát lương thực từ chuyến xe cứu trợ của Công an tỉnh An Giang gửi ra.

Song song đó, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường cũng nhanh chóng thành lập Đội phản ứng nhanh để tiếp tế nhu yếu phẩm cho các sinh viên còn mắc kẹt tại vùng ngập.