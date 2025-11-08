Bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ với các gia đình có người mất do bão số 13 08/11/2025 19:11

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền của bạn đọc trong chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" hỗ trợ hai gia đình nạn nhân tử vong do bão số 13 ở Đắk Lắk.

Ngày 8-11, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đến chia buồn, thăm hỏi, động viên người thân ông Nguyễn Quang Thắng (46 tuổi, ở thôn 4, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk). Ông Thắng tử vong khi bão số 13 đổ bộ, tàn phá khu vực này.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 5 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ trong chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm chia sẻ với gia đình ông Thắng.

Căn nhà đổ sập vì bão số 13 của gia đình ông Nguyễn Quang Thắng, ở thôn 4, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN HOÁT

Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong

Con hẻm từ tỉnh lộ 644 vào nhà ông Nguyễn Quang Thắng không có cờ trắng treo trước ngõ. Căn nhà đã đổ sập gần hết, chỉ còn mái hiên phía trước, bên trong ngổn ngang gạch, đá, mái tôn bị vo tròn vì gió bão để lại.

“Nhà sập vì bão, mẹ con tôi không có chỗ để lập bàn thờ chồng tôi. May nhà ông bà ngoại ở gần, em trai đồng ý dành một góc để lập bàn thờ cho anh rể” - bà Huỳnh Thị Hà (45 tuổi), vợ ông Thắng ôm mặt nói.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Quang Thắng chỉ còn vài bức tường sắp đổ sau cơn bão số 13. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đã ba ngày bà Hà khóc, hôm nay dường như nước mắt đã cạn. Bà kể: hai vợ chồng có ba người con. Cô con gái lớn học xong đã vào Nha Trang làm việc; cháu giữa năm nay mới học lớp 11; thằng út mới hai tuổi.

“Hai đứa chị khóc suốt từ khi bố mất vì bão, còn thằng út không biết gì. Sáng nay nó vẫn hỏi "sao bố bị người ta khiêng thế mẹ?". Tôi chỉ biết khóc” - bà Hà lại ôm mặt khóc không thành tiếng.

Trước khi bão đổ bộ, gia đình bà Hà nhận được cảnh báo về cơn bão rất mạnh nên vội chằng chống mái nhà. Đến khoảng 19 giờ ngày 6-11, gió bắt đầu giật mạnh, mái tôn rung ầm ầm.

Thấy quá nguy hiểm, bà bảo hai con nhỏ chạy vào nhà tắm có đúc bê tông trú ẩn, còn hai vợ chồng mang thang ra chằng lại mái tôn đang bị gió bão giật ầm ầm.

Vị trí nhà sập đè trúng ông Nguyễn Quang Thắng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thấy mái tôn bị gió giật hở mái, ông Nguyễn Quang Thắng leo lên thang chằng lại mái nhà, còn vợ đứng bên dưới giữ thang thăng bằng. Bất ngờ, sau tiếng gió rít dữ dội, bức tường phía sau bị quật đổ, đè trúng chân vợ ông.

Bà Hà la lớn “Anh ơi, cứu em!” nhưng gọi mãi chồng vẫn không lên tiếng. Khi ngoảnh nhìn, bà thấy chồng nằm bất động. Linh cảm điều chẳng lành, bà cố gắng gọi to, hai đứa con thấy mẹ kêu la, vội chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, một cây dừa bên nhà bật gốc, đổ sập lên mái nhà tắm. May mắn, hai đứa trẻ đã kịp chạy ra ngoài nên thoát nạn. Căn nhà bỗng chốc tan hoang giữa gió mạnh, mưa như trút nước trong bóng đêm. Các con hoảng loạn chạy đi gọi hàng xóm nhưng khi mọi người đến ứng cứu, cha của các cháu đã không còn.

"Sự việc khủng khiếp đổ ập đến gia đình tôi như vậy! Sao anh đi bỏ lại mẹ con em? Mẹ con em biết sống sao khi không có anh bên cạnh?” - bà Hà khóc nghẹn.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, chia buồn, động viên, trao tiền do bạn đọc của Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quang Thắng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Là chị lớn nhất trong nhà, em út còn nhỏ nên không thể đứng ra vái tạ hàng xóm khi họ đến phúng viếng, em Nguyễn Huỳnh Minh Nguyệt (21 tuổi) ngơ ngác, nước mắt luôn chực chờ rơi xuống bên bàn thờ cha.

“Nghe tin có bão nhưng vì công việc em không về được. Từ chiều tối 6-11, em gọi điện liên tục mà không liên lạc được với bố, sau đó thì cô của em gọi nói bố mất rồi. Bão cướp bố của em đi rồi” - Nguyệt đau buồn chia sẻ.

Bầu trời sụp xuống, Nguyệt ngã quỵ khi nghe báo tin dữ. Mới hồi sáng em gọi bố, bố em vẫn bảo con yên tâm chăm chỉ làm việc. Nhà cửa, mẹ và các em đã có bố lo rồi.

“Bố còn dặn đừng vì nhớ nhà, nhớ các em mà lơ là, không chăm chỉ làm việc. Bố sợ em bị chủ la mắng. Giờ em không còn bố nữa rồi” - Nguyệt nhìn di ảnh cha ôm mặt khóc.

Nguyệt cho biết sẽ tạm nghỉ công việc để ở nhà động viên mẹ, chăm hai em. “Khi nào mẹ với các em ổn ổn thì em sẽ đi vào lại Nha Trang đi làm, kiếm tiền phụ giúp mẹ, nuôi em học hết cấp ba” - Nguyệt nói.

Ngoài sân, nhiều hàng xóm đến chia buồn. “Thắng nó chăm chỉ làm ăn lắm. Ai thuê gì cũng làm, không bao giờ từ chối” - ông Hồ Tình, hàng xóm gia đình nạn nhân, xót xa nói.

Mẹ già tiễn con trai

Cách đám tang ông Thắng khoảng 500 m là đám tang của ông Phan Ngọc Thành (66 tuổi) cũng tử vong do nhà sập đè trúng trong đêm bão số 13 đổ bộ.

Người mẹ già 90 tuổi lặng lẽ dưới sân nhìn bàn thờ con trai. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Cả thôn 4 mấy hôm nay ai cũng buồn. Cùng lúc tiễn biệt hai người đàn ông hiền lành” - ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, nói.

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình ông Thành bị sập gần hết. Ở bậc thềm - nơi duy nhất chưa bị sập sau cơn bão - làm chỗ đặt quan tài, bàn thờ ông Phan Ngọc Thành để bà con đến viếng.

Dưới sân, người mẹ già 90 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, hai bàn tay nhăn nheo lâu lâu đưa lên lau nước mắt nhìn thi thể con trai nằm trong quan tài lạnh lẽo.

Cây dừa gãy đổ làm sập ngôi nhà của ông Phan Ngọc Thành. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Cũng tính giấu chuyện anh Thành mất, nhưng sợ lúc bà biết lại trách mắng. Con cháu quyết định cho bà biết. Hai hôm nay bà ngồi đó nhìn bàn thờ con trai. Bà không ngủ” - bà Nguyễn Thị Phúc (60 tuổi), vợ ông Thành, nói.

Bà Phúc kể: sáng 6-11, người thân mời đám cưới trong Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nhưng bão sắp vào nên tôi muốn ở nhà hai vợ chồng có nhau.

Bức tường đổ sập nơi ông Thành bị nạn. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Ông ấy bảo tôi cứ đi, ở nhà ông biết tự lo liệu. Tôi bảo bão sắp vào không muốn đi, nhưng ông ấy nhất quyết bắt tôi lên xe. Đêm đó, khi cây dừa đổ đè làm nhà sập, chồng tôi vẫn dùng điện thoại gọi báo bị tường đè trúng chân. Tôi gọi hàng xóm đến giúp nhưng lúc đó mưa lớn, gió giật đùng đùng, không ai đến ứng cứu kịp. Ông ấy nằm vậy mấy tiếng chịu đau, lạnh” - bà Phúc nghẹn ngào kể.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, trao 5 triệu đồng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ gia đình ông Phan Ngọc Thành tử vong do bão.

Khi hết bão, lực lượng cứu hộ đến nơi thì ông Thành đã ngất lịm vì mất máu rồi tử vong sau đó.

“Làm tang xong gia đình sẽ đưa bàn thờ ông ấy về nhà mẹ chứ không còn nơi đặt bàn thờ” - bà Phúc đẫm nước mắt.